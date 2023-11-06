廣東小學要求學生步行返放學「戴頭盔」 內媒：政策層層加碼淪笑話

內地傳媒報道，廣東湛江市徐聞縣角尾鄉中心小學近日要求所有學生返、放學都要戴頭盔，有網民稱學生連行路、搭車也要戴，「不帶頭盔不能進校門」。徐聞縣教育局辦公室負責人回應，「帶頭盔進校園」是市內的統一要求，乘坐電單車或電動車往返學校的學生都要遵守規定，但該校在推廣過程中要求過於嚴格，教育局已要求校方整改。

「不帶頭盔不能進校門」

網傳影片顯示在該學校門口，有幾十名學生佩戴頭盔走出校門，僅一名學生將頭盔拿在手上，且影片中沒有出現電單車、電動車。內媒聯絡角尾鄉中心小學楊主任，她表示此事確有發生，隨即掛斷電話。