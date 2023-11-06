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2023-11-06 12:35:03

廣東小學要求學生步行返放學「戴頭盔」 內媒：政策層層加碼淪笑話

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內地傳媒報道，廣東湛江市徐聞縣角尾鄉中心小學近日要求所有學生返、放學都要戴頭盔，有網民稱學生連行路、搭車也要戴

內地傳媒報道，廣東湛江市徐聞縣角尾鄉中心小學近日要求所有學生返、放學都要戴頭盔，有網民稱學生連行路、搭車也要戴

內地傳媒報道，廣東湛江市徐聞縣角尾鄉中心小學近日要求所有學生返、放學都要戴頭盔，有網民稱學生連行路、搭車也要戴，「不帶頭盔不能進校門」。徐聞縣教育局辦公室負責人回應，「帶頭盔進校園」是市內的統一要求，乘坐電單車或電動車往返學校的學生都要遵守規定，但該校在推廣過程中要求過於嚴格，教育局已要求校方整改。

「不帶頭盔不能進校門」

網傳影片顯示在該學校門口，有幾十名學生佩戴頭盔走出校門，僅一名學生將頭盔拿在手上，且影片中沒有出現電單車、電動車。內媒聯絡角尾鄉中心小學楊主任，她表示此事確有發生，隨即掛斷電話。

內地傳媒報道，廣東湛江市徐聞縣角尾鄉中心小學近日要求所有學生返、放學都要戴頭盔，有網民稱學生連行路、搭車也要戴 內地傳媒報道，廣東湛江市徐聞縣角尾鄉中心小學近日要求所有學生返、放學都要戴頭盔，有網民稱學生連行路、搭車也要戴

僅限坐電動車電單車  縣教育局批執行過嚴

徐聞縣教育局辦公室工作人員回應，「帶頭盔進校園」是湛江市教育局的統一要求，乘坐電動車、電單車出行時，學生及家長應做好「一盔一帶」、「一人一帽」，確保交通安全，進校時則應把頭盔與書包同時帶進教室。據介紹，該政策已實行一個多月，旨在增強學生及家長的交通安全意識，倡導安全文明出行，惟對走路、搭車的學生未作有關要求。

內媒批只會讓家長反感

內媒《極目新聞》發表評論文章，指此舉成為形式主義，認為越「嚴格」越好，上級越喜歡。層層加碼的目的，最後未必真的在「學生安全」上面。文章又指層層加碼早就為人深惡痛絕，因為只要加碼，就容易加到荒謬的程度，淪為笑話。該校拿「不帶安全帽不能進校門」要求所有學生做到，殊不知只會讓家長反感。即使是學生乘坐電動車或摩托車上下學沒有戴頭盔，學校也應該透過多種手段來宣傳教育，還可以讓交警現場執法，讓家長認識到違反交通規則的危害和後果，但不能用「不讓學生進校門」的手段。

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