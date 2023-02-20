廣東惠州太平嶺核電站料2025年發電　距港不足80公里

內地《新華社》報道指，位於惠州惠東縣黃埠鎮的廣東太平嶺核電站，已進入設備安裝高峰階段，預計在2025年投產發電。建成投產後，每年可供電500多億度電。而根據地圖測量，惠東縣黃埠鎮與香港的直線距離，不足80公里。
為粵港澳大灣區提供清潔能源
太平嶺核電站是中國首個生態核電示範項目，在選址、設計、建設、運營和退役全周期，會考慮縮減環境影響和資源佔用，在施工和建造過程中更加注重生態保護。據了解，核電站落成後，每年可減少原煤消耗約1512萬噸，每年減少向環境排放二氧化碳約4160萬噸，環保效益相當造林近11.3萬公頃，創造綠色GDP 200多億元(人民幣)，為粵港澳大灣區的發展，提供源源不斷的清潔能源。
核電站近90%設備為國產
而《北京商報》報道亦指，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，「粵港澳大灣區的經濟比較發達，用電需求大，火電項目較少，用電以清潔能源為主。清潔能源中，風電光伏佔用土地較大。廣東大片平整土地少、用地緊張，核電是比較好的選擇。廣東有發展核電的基礎，太平嶺核電的建成有利於保障粵港澳大灣區的用電需求，減少火電的使用和建設」。
太平嶺核電項目規劃建設6台，具中國自主知識產權的三代核電技術「華龍一號」機組。《北京商報》稱，「華龍一號」核電技術具備安全性高、技術成熟可靠、產業配套能力強、經濟性好等優勢，目前設備國產化率近90%。