廣東惠州太平嶺核電站料2025年發電　距港不足80公里

內地《新華社》報道指，位於惠州惠東縣黃埠鎮的廣東太平嶺核電站，已進入設備安裝高峰階段，預計在2025年投產發電。建成投產後，每年可供電500多億度電。而根據地圖測量，惠東縣黃埠鎮與香港的直線距離，不足80公里。

為粵港澳大灣區提供清潔能源

太平嶺核電站是中國首個生態核電示範項目，在選址、設計、建設、運營和退役全周期，會考慮縮減環境影響和資源佔用，在施工和建造過程中更加注重生態保護。據了解，核電站落成後，每年可減少原煤消耗約1512萬噸，每年減少向環境排放二氧化碳約4160萬噸，環保效益相當造林近11.3萬公頃，創造綠色GDP 200多億元(人民幣)，為粵港澳大灣區的發展，提供源源不斷的清潔能源。