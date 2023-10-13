廣東房東發現租客懷胎5月 以「借死不借生」為由強制解約

廣東一名女子在外租屋，沒想到有天房東發現她懷有5個月身孕，便以「借死不借生」為由，要求她退租，甚至不惜支付違約金，就是要將她趕走，讓女子相當傻眼。

據女子稱，房東知道自己懷孕5個月後，態度突然變得很冷淡，表示依照祖輩規矩，不能將房子租給孕婦，「借死不借生」，當場要求她退租，儘管自己承諾可以簽下保證書，絕對不會損壞房屋或屋內家具，房東仍相當堅持，最後對方按合約規定退還押金並支付違約金，無奈之下女子只能搬離。

有人認為房東本就有權終止合約

事件曝光後，網上出現兩派論戰，有人認為房東要求孕婦另覓住處，實在是不近人情，也有人認為房東只要支付違約金，本就有權終止合約，可以選擇屋子要租給誰。

在租房界流傳著一句俗語「借死不借生，借娶不借嫁」，意思是寧願把房屋借給別人辦喪事，不把房屋借給別人坐月子，寧願把房子借給別人結婚，不把房屋借給別人出嫁。