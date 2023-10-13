廣東房東發現租客懷胎5月　以「借死不借生」為由強制解約

廣東一名女子在外租屋，沒想到有天房東發現她懷有5個月身孕，便以「借死不借生」為由，要求她退租，甚至不惜支付違約金，就是要將她趕走，讓女子相當傻眼。
據女子稱，房東知道自己懷孕5個月後，態度突然變得很冷淡，表示依照祖輩規矩，不能將房子租給孕婦，「借死不借生」，當場要求她退租，儘管自己承諾可以簽下保證書，絕對不會損壞房屋或屋內家具，房東仍相當堅持，最後對方按合約規定退還押金並支付違約金，無奈之下女子只能搬離。
有人認為房東本就有權終止合約
事件曝光後，網上出現兩派論戰，有人認為房東要求孕婦另覓住處，實在是不近人情，也有人認為房東只要支付違約金，本就有權終止合約，可以選擇屋子要租給誰。
在租房界流傳著一句俗語「借死不借生，借娶不借嫁」，意思是寧願把房屋借給別人辦喪事，不把房屋借給別人坐月子，寧願把房子借給別人結婚，不把房屋借給別人出嫁。
孕婦身體狀況被指影響房子風水
有別於大眾普遍認為「死」相較於「生」較不吉利的認知，有些人拒絕租給孕婦，是認為孕婦的身體狀況會影響房子的風水，或是會損壞家具、增加房屋負擔。
還有另一說，因為喪事是偶然性，但生孩子要先懷孕，不可能說生就生，因此喪事是不可避免的，也有一說是喪事屬悲，生孩子屬喜，民間素有「否極泰來」和「樂極生悲」的說法，因此喪能轉喜，樂就生悲，這些說法都沒有科學根據，不過往往會讓孕婦在租房時，受到困難和歧視。
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