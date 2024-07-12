廣東按摩技師主動求4千幾包養10天　網民感慨經濟下行

據內媒《瀟湘晨報》報道，11日，廣東省東莞一名男子在社交媒體發布影片稱，他9日在平台下單上門按摩，女技師在服務過程中提出「3,980元（約4,284港元）可包養10天」，引發輿論關注。

影片顯示，定位東莞市的「愛尚往約」平台的服務項目有「芳香spa+眼護」、「芳香spa+熱灸」、「全身芳香spa」、「精油開背」等。該男子9日23點46分的付款翻攝畫面顯示，商品名「芳香spa+熱灸」，商家名為「重慶往約到家企業管理（集團）有限公司」，付款546.84元人民幣（約588港元），圖上還有訂單編號。

平台：專門招募鑑黃師

此外，男子提供的一段錄音顯示，一個女聲稱：「不如把費用包了，3,980，隨叫隨到。不想談感情，談錢最省事，我也不覺得虧，我也享受……」

據報道，這不是「愛尚往約」平台第一次陷入涉黃風波。根據福建省《海博TV》3月15日報道，福州的「東郊到家」、「首約到家」、「星河到家」、「愛尚往約」APP，技師上門的核心不是「按摩」，而是「加鐘服務」。只要加鐘，她們甚至可以直接提供色情服務。

對此，該平台負責人回應稱：「我們對技師的行為有進行規範。因為前段時間的輿論，我們專門招募了鑑黃師，針對技師的不法行為，堅決清除。一旦有違規，會嚴肅處理，解除合約。」該負責人表示，一旦調查清楚，就會對外進行通報。