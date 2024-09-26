廣東新人麥當勞擺酒惹熱議 網民：你們怎樣說服爸媽(有片)

不少人多數會在酒店或酒樓擺婚宴，但會否真的有人「挑戰」在麥當勞舉辦婚禮？近日，廣東茂名沙縣一對新人選擇在麥當勞舉辦婚禮，熱鬧畫面在社交平台走紅，引發網民熱議，「00後開始整頓婚禮了」、「你們是怎樣說服爸媽」、「雙方父母都能明白事理」，「真愛無需奢華鋪張，真摯的情感才是婚禮最耀眼的裝飾」。

影片中，新娘穿上傳統中式禮服，與穿西裝的新郎在麥當勞招呼親友，亦與伴郎及伴娘團於門外拍大合照。餐廳內裝飾雖仍充滿「生日派對氣息」，婚宴亦只是進食麥當勞食物，在場仍有其他食客，亦有外賣車手如常出入，惟新人及各賓客似乎未因在「非一般場地」感寒酸，在場每人都帶著笑容祝福。「麥式婚宴」缺少了傳統的繁文縟節，但畫面可見新人與賓客投入玩遊戲，氣氛看似比其他場地舉行「更開心」。

新人冀美好回憶地方辦婚禮 「不追隨傳統奢華路線」

新郎表示，自己和新娘從小就喜歡吃麥當勞，對他們來說麥當勞不僅僅是一個快餐店，更是一個承載著美好回憶的地方。他們覺得在這樣一個充滿回憶的地方舉辦婚禮，更有意義，「想要一個簡單而難忘的婚禮，不願追隨傳統的奢華路線」。

網民讚「在哪裡不重要，重要的是能廝守一生」

對於這種新穎的婚禮形式，網友紛表示支持，「00後開始整頓婚禮了」、「這是最豪華婚禮」、「最省錢的婚禮，但絕對也是最有創意的」、「你們是怎樣說服爸媽」、「雙方父母都能明白事理」、「婚禮不一定要在豪華酒店舉行，只要兩個人開心就好」、「這種婚禮形式更加貼近生活，讓人感覺更加真實」、「在哪裡不重要，重要的是能廝守一生」。