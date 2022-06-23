廣東暴雨近48萬人受災 清遠韶關雨量過千破紀錄

內地南方今年狂落「龍舟水」(5月21至6月20日)，其中廣東的龍舟水還多落一日，整個時段全省平均雨量高達514.5毫米，是有氣象紀錄以來同期第三多。清遠、韶關等粵北縣市更錄得破紀錄雨量和洪峰，部分地區洪水淹沒平房屋頂或浸上樓房2樓。省內接近48萬人受災，直接經濟損失超過17億元人民幣。

龍舟水期間，廣東有18個區縣累積雨量打破歷年紀錄，其中4個超過1,000毫米，當中清遠英德以1,280.5毫米排榜首，其次是韶關曲江區1,141.6毫米、韶關翁源縣1,129.6毫米及清遠佛岡縣1,001.2毫米。

英德積水浸上二三樓

持續暴雨影響珠江流域，北江、西江等出現「超50年一遇」洪水，韶關周日起嚴重水浸並有洪峰過境，據報當地水庫洩洪，導致下游英德積水不退甚至愈來愈深，多個鄉鎮水浸上2樓甚至3樓，停水停電，物資短缺。

水利部門指，北江英德站洪峰水位昨日最高達到36.1米，超出警戒線10.1米。官方初步統計，英德北江支流連江沿岸災情最嚴重，受影響人口約40萬，當中三萬多人緊急疏散並已獲妥善安置。

廣東北江現超百年一遇洪水

廣東暴雨雖已於昨日停歇，但洪水威脅未完。廣東省應急管理廳、水利廳、水文局昨晚提醒，廣東北江幹流昨起一連兩日出現「超百年一遇特大洪水」，呼籲民眾遠離河道。清遠當局預計，今日凌晨還有超警戒4米的洪峰，下游肇慶則預計，今日上午至明日凌晨出現最高超出警戒線近3米的洪峰。佛山各河道水位亦持續上漲，當地昨早發布洪水橙色預警，加強防範。