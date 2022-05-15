廣東暴雨｜全省雨量近19年最強 港澳各錄近400毫米

內地南方暴雨逐漸減弱，中國氣象局「中國天氣」微博今日總結上周一至六雨勢最強勁時段的「戰績」，廣東、廣西、湖南、福建、浙江、重慶等十多個省(直轄市、自治區)都有暴雨，50毫米以上雨量覆蓋面積約96萬平方公里，100毫米以上則超過30萬平方公里。

中山三鄉鎮錄800毫米雨量

「中國天氣」又指，上周一至六廣東降雨量，是廣東自2003年展開大規模鄉鎮氣象觀測網建設以來5月最強，其中清遠、惠州、江門、中山、珠海、深圳等地雨量達400至600毫米，中山三鄉鎮最高達800毫米；香港局部地區375毫米，澳門局部地區達390毫米。全省21個市(93個區縣，佔全省76%)均錄得超過100毫米的單日雨量，17個市縣錄得超過250毫米。

冷空氣到 廣東後日清涼最低12度

俗語有云：「未食五月粽，寒衣不入櫳。」受弱冷空氣和降雨影響，南方將出現5月同期少見的清涼，湖南、江西、福建、浙江一帶今日最高溫度均低於攝氏20度，部分地方甚至只得10度出頭，其中福建福州烏山國家氣候基准站今日最高氣溫15.9度，打破歷來5月中旬最高氣溫的最低紀錄(原紀錄為1973年5月12日17.6度)，與2011年5月4日的紀錄並列第二位。陝西留壩縣紫柏山景區則在前晚至昨日落下「五月雪」，積雪深5厘米。

廣東方面，冷空氣今早10時抵達粵中，大部分地區氣溫下跌1至4度，預計全省後日清晨最涼，其中粵北最低12度，珠三角和粵東最低15度，之後全省氣溫逐漸回升。

北方回暖 最高氣溫或超過30度

至於早前受冷空氣侵襲的北方地區，包括北京、天津、河北石家莊、山東濟南等，最高氣溫將於未來幾日逐步回升到30度，甚至超過30度；東北、西北地區則將回升到25度以上。