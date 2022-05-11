廣東暴雨│大灣區雨量料達400毫米 廣州停課兩日倡在家工作

今年入汛以來最強暴雨昨起影響華南地區，中央氣象台預計雨勢會持續到周日，並有狂風雷暴，珠江流域東部中小河流洪水風險高，其中粵港澳大灣區累計雨量可達400毫米，「洪澇災害風險很高」。廣東省氣象局預計，今日及明日雨勢最強勁，廣州從化、惠州龍門等地昨晚發出紅色暴雨預警。廣州市防汛防旱防風(三防)總指揮部辦公室昨午呼籲民眾盡量減少外出，適量儲備兩日生活物資，晚上再宣布，今日及明日全市中小學和幼稚園停課，倡導居家辦公。

廣東省三防辦、省應急管理廳昨晚8時啟動第二高級別的防汛II級應急響應，雨勢初期主要集中於從化、河源、梅州、惠州等地，其中河源源城區截至昨晚9時的3小時雨量超過100毫米，暴雨預警升級至紅色。廣東省氣象局提醒，地方氣象部門發布暴雨紅色預警，即代表當地幼稚園及中小學停課，橙色暴雨預警則代表學生可延遲上學，呼籲學生和家長做好準備。佛山因應將有暴雨，昨深夜宣布今起停課兩日；珠海和澳門昨晚亦分別宣布，中小學和幼稚園今日停課。

廣州地鐵必要時停運 行車隧道掛救生圈

廣州昨晚9時許將氣象災害(暴雨)IV級應急響應提升至II級，預計昨起至周五持續暴雨至大暴雨，面臨山洪地質災害、中小河流洪水、城鄉積澇等風險。全市嚴陣以待，分布於各區各鎮街1,375隊共3.42萬人的三防搶險隊伍已進入臨戰狀態；駐廣州解放軍、武警部隊、廣州警備區7,920名兵力24小時就位。全市客運站所有客運路線昨晚起停運，直至另行通知；廣州地鐵多個出入口堆起沙包或加設擋水板，同時24小時看守關鍵設備房和防洪重點區域，必要時局部或全部路線、車站停運。全市多條重點路段行車隧道出入口昨緊急放置共50個救生圈(圖2)。廣州市應急管理局還公布488個水浸黑點，呼籲民眾盡量避開。廣鐵集團京廣線、廣珠城際、廣深城際等部分列車則自昨晚6時起至周五停駛或調整路線。