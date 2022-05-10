(更新) 廣東暴雨｜大灣區雨量料達400毫米 廣州明起停課兩日 澳門珠海停課1日

(更新) 廣州市防汛防旱防風總指揮部辦公室晚上宣布，明日及後日全市中小學和幼稚園停課，倡導居家辦公。廣州氣象災害(暴雨)IV級應急響應提升至II級。澳門因應明日將出現暴雨，晚上宣布，明日非高等教育各教育階段全日停課，高等院校參照有關規定執行。

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廣東開啟暴雨模式！中央氣象台預計，今起至周日華南等地持續暴雨，為今年入汛以來最強降雨，局部地區單日雨量或打破同期紀錄，其中廣東、福建、江西等地有大雨至大暴雨，累計雨量普遍有100至200毫米，而粵港澳大灣區雨量可達300至400毫米，廣東中東部和南部料有200至400毫米、局部地區超過500毫米。中央氣象台已於今晚6時發出暴雨黃色預警。

中央氣象台：大灣區洪水風險很高

中央氣象台又預計，上述地區還將同時有8至10級雷暴大風等強對流天氣，且受持續暴雨影響，珠江流域東部中小河流出現洪水的風險高，江南南部、華南等地部分地區料出現市區水浸、山洪、地質災害，「粵港澳大灣區城市群洪澇災害風險很高」。

廣東明日及後日雨勢最猛 廣州今晚開始「潑水」

廣東省氣象局在微博「廣東天氣」提醒，廣東今起至周五有大範圍持續暴雨，明日及後日全省雨勢最猛烈，其中廣州今晚後半夜開始進入「潑水模式」，一旦地方氣象部門發布暴雨紅色預警信號，可視為停課信號，屆時托兒所、幼稚園及中小學全部停課，橙色暴雨預警信號則代表學生可延遲上學，呼籲學生和家長做好準備。截至今晚6時17分，廣東已有30個縣市發出暴雨預警，其中黃色22個(廣州、清遠、從化等)、橙色7個(增城、連州等)、紅色1個(懷集縣)。

廣州市防汛防旱防風總指揮部辦公室更發出「重大天氣安全預警提醒」，未來3天廣州將持續暴雨或大暴雨，可能發布暴雨橙色或紅色預警信號，全市可能面臨一定的山洪地質災害、中小河流洪水、城鄉積澇等風險，呼籲民眾未來3天盡量少外出、多居家，如有必要可適當備齊2天生活物資，相關部門已確保市場有足夠的糧、油、肉、蛋、菜等生活物資供應，各大超市、農貿市場均正常營業。

海珠區行車隧道出入口掛救生圈 珠海明日停課

廣州已於今早啟動防暴雨內澇4級應急響應，海珠區在多個行車隧道出入口掛上救生圈；廣州地鐵昨起加派人手，24小時看守關鍵設備房和防洪重點區域，必要時全部或局部路線、車站停運。從化區則宣布，明日及後日全區中小學及幼稚園暫停面授課堂；花都區今日下午起幼稚園、小學及中一至二停課，中三至六停課安排根據實際情況另行通知。珠海市亦宣布，明日全市幼稚園及中小學停課一天。