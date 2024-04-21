廣東暴雨｜珠江流域北江料現百年一遇特大洪水 韶關變澤國車手穿過及腰積水送外賣(多圖)

廣東多地自上周四起連日暴雨，北江等多條河流出現超出警戒線洪水，發生多宗山洪和地質災害，部分城鎮局部地區出現水淹。珠江流域北江更預料明晚出現百年一遇特大洪水。水利部周日將針對廣東省的洪水防禦應急響應從四級升至三級。韶關和清遠英德水浸嚴重，韶關周六晚發出洪水紅色預警。微博片段可見一名外賣車手在水浸及腰情況下，仍推著電單車穿過洪水，最後成功脫離積水。上載片段的網民表示，「暴雨、洪水這些都不可怕。真正可怕的是超時！」不過，有網民指出，在那麼深積水下駕電單車有觸電的危險。

廣東省水文局韶關水文分局消息指，上周六晚7時，韶關發布洪水紅色預警；暴雨上周四晚開始至周六晚以來，韶關已出現暴雨到大暴雨、局部特大暴雨，全市平均降雨量170.0毫米。預計該市周六夜間到周一仍有連續暴雨，累計雨量將達300到400毫米，部分地區降雨更達500到600毫米。羊城晚報稱，截至周六晚上7時，韶關今年4月份平均雨量為518.2毫米，較常年同期(129.9毫米)多3倍，也打破同期雨量歷來紀錄，即1951年的477.3毫米。

清遠英德有房屋幾乎被淹沒，報道可見北江清遠英德文峰塔段猶如汪洋，陸地幾乎完全被淹蓋。廣東省應急管理廳、水利廳、水文局周日提醒民眾，據監測預報，受強降雨影響，該省北江幹流石角站可能將於周一晚8時左右出現近100年一遇特大洪水。當局呼籲北江幹流及連江、綏江等支流沿線廣大市民群眾提高防災避險意識。

廣東省氣象局表示，預計周日至周一廣東省仍有連續強降水，粵北、珠江三角洲、粵東市縣先後有暴雨到大暴雨、局部特大暴雨，雷雨時部分市縣伴有8至11級短時大風和小冰雹；到了周三夜間起，廣東省又有明顯降水過程。周日早上11時40分，廣東全省有148個暴雨預警訊號生效，其中江門新會、肇慶高要、清遠英德、肇慶德慶為暴雨紅色預警，除停課外處於危險地帶的單位應停業，立即轉移人員到安全場所暫避。

與香港一河之隔的深圳今早10時宣布，南山、福田、寶安、龍華和深圳灣等地區升級為暴雨橙色預警訊號，預料2小時內將降下40毫米雨量，全市進入暴雨防禦狀態；當局稱上述區域山洪風險較大，請遠離低窪易澇等危險區域，注意防禦暴雨可能引發的局部內澇、山洪、土石流、泥石流等災害。

根據氣像水文監測，周六早上8時到周日早上8時，廣東全省平均雨量68.8毫米，肇慶有4個鎮街錄得超過250毫米的特大暴雨，全省有450個鎮街錄得100至250毫米的大暴雨，有467個鎮街錄得50毫米至100毫米的暴雨，各市雨量最大的鎮街有：肇慶懷集縣閘崗鎮271.5毫米、韶關武江區龍歸鎮230毫米、清遠清新區禾雲鎮216.5毫米、江門鶴山市雙合鎮211.5毫米、雲浮鬱南縣南江口鎮208.2毫米。