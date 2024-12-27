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2024-12-27 00:00:00

廣東有中學逼學生簽「卸責承諾書」：自殺與學校無關

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廣東省梅州市五華縣水寨中學要求學生簽署承諾書，稱若出現自殺或自殘行為與學校無關(網上圖片)

廣東省梅州市五華縣水寨中學要求學生簽署承諾書，稱若出現自殺或自殘行為與學校無關(網上圖片)

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內媒報道，廣東省梅州市五華縣一間中學要求學生簽署承諾書，稱若出現自殺或自殘行為與學校無關，引起廣泛關注。五華縣教育局周三（25日）通報，已責令該校立即收回已簽署的承諾書予以作廢處理，約談學校負責人並全縣通報批評。

廣東省梅州市五華縣水寨中學要求學生簽署承諾書，稱若出現自殺或自殘行為與學校無關(網上圖片) 廣東省梅州市五華縣水寨中學要求學生簽署承諾書，稱若出現自殺或自殘行為與學校無關(網上圖片) 廣東省梅州市五華縣水寨中學要求學生簽署承諾書，稱若出現自殺或自殘行為與學校無關(網上圖片)

教育局責令作廢約談負責人

網傳五華縣水寨中學要求學生簽署的承諾書內容顯示，「我（學生）將永遠珍愛生命，尊重生命，熱愛生活，珍惜生活」，又提到「如果我出現自殘、自殺的行為，均與學校無關，我本人及家長或監護人不會以任何理由向學校及學校工作人員主張任何損失和賠償，也不會干擾學校正常教學秩序」。網民質疑校方冷血及推卸責任，有人批評這張承諾書如「免責條款」，但根本沒有法律效力，因為學生是未成年人，沒有民事行為能力；嘲笑該校領導連法律都不懂，只想著甩鍋推責。

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網民嘲領導不懂法律 只想著甩鍋推責

五華縣教育局周三通報調查結果，該校周一（23日）下午組織開展「珍惜生命」主題班會，並當場要求學生簽訂含有不當內容的承諾書。除要求該校立即收回已簽訂的承諾書予以作廢處理，約談學校負責人並全縣通報批評，當局亦要求校方通過多種形式向學生和家長解釋說明，下一步將舉一反三、加強管理，督促各學校改進工作方式方法，切實關愛學生身心健康。
 

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