廣東梅州暴雨逾16萬人受災　村幹部遇山崩殉職

近日，廣東梅州多地暴雨引發洪災，有村幹部在疏散轉移民眾過程中遭山崩，因公殉職。目前，梅州當地洪水已逐步退去，進入全力救災復產階段。
據《極目新聞》20日報道，受連日來連續強降雨影響，梅州平遠縣多地發生山洪，其中東石鎮白嶺村受災嚴重。16日下午2時，東石鎮收到災害預警訊息，當地村幹部立刻開始轉移民眾。17日早晨，當地白嶺村掛村工作組長馬平在該村疏散轉移群眾過程中突遇山崩，房屋坍塌，馬平被掩埋其中，因公殉職，享年46歲。
「人很好，也很接地氣」
當地村民表示，馬平是鎮上掛靠到村裏的幹部，工作認真負責，「人很好，也很接地氣」，得知殉職消息，不少村民感到惋惜。
據報道，目前，梅州進入全力救災復產階段。東石鎮一名居民表示，他們從事生產的農地全被淹，水退後留下大量淤泥、砂石、玻璃和被洪水沖來的垃圾。他們已組織人手進行清理，並進行防疫處理，之後還要對土地進行改良，可能要數月才能恢復。
164,634人受災
據《央視新聞》報道，截至6月18日11時，梅州暴雨造成164,634人受災。截至17日，平遠縣泗水鎮、仁居鎮、東石鎮、蕉嶺縣南磜鎮、梅縣區松源鎮等多處發生山洪、山崩，造成5人死亡、15人失聯、13人受困。
據《財新網》20日報道，截至6月18日，梅州當地洪水已逐步退去，與此同時，一度受阻的交通等基礎設施也逐漸恢復，對失聯人員的搜救仍未停止。洪水帶來的垃圾和淤泥堵塞街道，沉積於民居，當地居民開始着手清理災後的房屋和街道。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章