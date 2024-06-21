廣東梅州暴雨逾16萬人受災　村幹部遇山崩殉職

近日，廣東梅州多地暴雨引發洪災，有村幹部在疏散轉移民眾過程中遭山崩，因公殉職。目前，梅州當地洪水已逐步退去，進入全力救災復產階段。

據《極目新聞》20日報道，受連日來連續強降雨影響，梅州平遠縣多地發生山洪，其中東石鎮白嶺村受災嚴重。16日下午2時，東石鎮收到災害預警訊息，當地村幹部立刻開始轉移民眾。17日早晨，當地白嶺村掛村工作組長馬平在該村疏散轉移群眾過程中突遇山崩，房屋坍塌，馬平被掩埋其中，因公殉職，享年46歲。

「人很好，也很接地氣」

當地村民表示，馬平是鎮上掛靠到村裏的幹部，工作認真負責，「人很好，也很接地氣」，得知殉職消息，不少村民感到惋惜。

據報道，目前，梅州進入全力救災復產階段。東石鎮一名居民表示，他們從事生產的農地全被淹，水退後留下大量淤泥、砂石、玻璃和被洪水沖來的垃圾。他們已組織人手進行清理，並進行防疫處理，之後還要對土地進行改良，可能要數月才能恢復。