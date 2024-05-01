廣東梅龍高速路陷24死 多輛汽車爆炸起火 乘客逃死劫：司機踩油衝過塌陷路面(有片)

廣東省近日持續強降雨，五一勞動節長假首日，梅州市梅龍高速(又稱梅大高速)大埔縣往福建省方向一處路段凌晨疑因暴雨引致大面積路陷，20輛汽車閃避不及掉落山坡，其中多輛車爆炸起火燒成支架。官方通報，事故涉及54人，當中24人死亡，30人受傷送院。 路陷面積逾180平方米 事發於周三凌晨2時10分左右，梅龍高速大埔縣往福建方向K11+900m(茶陽路段出口方向2公里左右)附近突然路陷，多輛汽車墜落大坑。官方事後公布，塌方路面長約17.9米，面積約184.3平方米，廣東省委及省政府高度重視事故，省、市全力展開救援，成立事故救援現場指揮部，迅速指揮調度救援工作。梅州市與大埔縣公安、應急、消防、衛健、交通、礦山救護隊等部門約500多人趕赴現場施救。

司機踩油衝過下陷路面 親歷事故的饒姓女子受訪稱，當時他們都在睡覺，只有司機在開車，突然高速公路一側塌了一半，「(當時)我們一半車身已掉了下去，另一半還在路上」。司機使勁踩油門衝了過去，下車打開手機閃光燈示意後方車輛停車，可是還有10多輛車掉下去。 乘客嚇到尖叫 另一逃過死劫的民眾稱，「我們一車七人都在睡覺，突然砰的一聲，車輛失控，我們瞬間清醒、忍不住尖叫。停穩後才看到後面有一個坑，幾輛車失控，車胎爆了……我們駛過時可能路面只是開裂，後面的車全部掉進大坑裡」。

另有目擊者稱，事發時傳出多響爆炸聲，從現場航拍影片可見，多輛汽車四散陷進沙土，部分爆炸起火，燒成支架堆疊在一起。