廣東殺人犯匿深山19年終落網 帶惡犬找野菜 生活如野人

廣東一名殺人犯潛逃19年終落網，原來他多年來一直躲在深山，只敢在深夜出門找野菜吃維生，過着野人一般的生活，每天都提心吊膽，他出入均帶着惡犬，一旦發現山裏出現陌生人，就會立即逃竄。

廣東省陽江市公安上周四（9日）在陽西縣溪頭鎮把潛逃19年的鄒姓男子殺人犯抓捕歸案，案發在2004年12月17日，疑犯當時在陽江市江城區因口角與一名工友發生打鬥，後者及後重傷不治致死。疑犯案發後逃離現場，陽江警方多年來發出懸賞通緝令，惟未有進展。

直至今年9月，公安掌握線索，指疑犯在陽西縣溪頭鎮龍高山附近出現，由於當地海拔約800多米，地形複雜及山林面積大經過40多天的努力終於發現其蹤迹。

扣手銬時低頭嘆氣：「還是逃不過」

直至上周三下午5時，公安喬裝徒步進入龍高山區域，在叢林中守候。直至次日凌晨，疑犯帶着兩隻惡犬出現，一聲犬吠下，疑犯「狗急跳牆」拼命逃跑，民警衝出包圍將其制服。當公安為其扣上手銬時，他低頭嘆氣：「還是逃不過。」

他及後交代這些年來自己一直在深山內一間屋內躲藏，養了多隻惡犬，只敢在深夜出來找野菜吃，每天都提心吊膽，過著野人一般的生活。目前疑犯已被依法刑事拘留，案件正在進一步審理。