熱門搜尋:
深水埗錶行劫殺案 床蝨 天氣 MIRROR 曉柏峰 SmartPLAY康體通 騙案 無制限探險隊 白日之下 區議會選舉2023 流感 冰上火花 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 林襄 NOVO LAND 好去處 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 新股IPO 福島核污水 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-11-13 12:34:49

廣東殺人犯匿深山19年終落網 帶惡犬找野菜 生活如野人

分享：
廣東殺人犯匿深山19年終落網 帶惡犬找野菜 生活如野人

廣東殺人犯匿深山19年終落網 帶惡犬找野菜 生活如野人

廣東一名殺人犯潛逃19年終落網，原來他多年來一直躲在深山，只敢在深夜出門找野菜吃維生，過着野人一般的生活，每天都提心吊膽，他出入均帶着惡犬，一旦發現山裏出現陌生人，就會立即逃竄。

廣東殺人犯匿深山19年終落網 帶惡犬找野菜 生活如野人 廣東殺人犯匿深山19年終落網 帶惡犬找野菜 生活如野人 廣東殺人犯匿深山19年終落網 帶惡犬找野菜 生活如野人 廣東殺人犯匿深山19年終落網 帶惡犬找野菜 生活如野人

2004年涉謀殺同事

廣東省陽江市公安上周四（9日）在陽西縣溪頭鎮把潛逃19年的鄒姓男子殺人犯抓捕歸案，案發在20041217日，疑犯當時在陽江市江城區因口角與一名工友發生打鬥，後者及後重傷不治致死。疑犯案發後逃離現場，陽江警方多年來發出懸賞通緝令，惟未有進展。

直至今年9月，公安掌握線索，指疑犯在陽西縣溪頭鎮龍高山附近出現，由於當地海拔約800多米，地形複雜及山林面積大經過40多天的努力終於發現其蹤迹。

扣手銬時低頭嘆氣：「還是逃不過」

直至上周三下午5時，公安喬裝徒步進入龍高山區域，在叢林中守候。直至次日凌晨，疑犯帶着兩隻惡犬出現，一聲犬吠下，疑犯「狗急跳牆」拼命逃跑，民警衝出包圍將其制服。當公安為其扣上手銬時，他低頭嘆氣：「還是逃不過。」

他及後交代這些年來自己一直在深山內一間屋內躲藏，養了多隻惡犬，只敢在深夜出來找野菜吃，每天都提心吊膽，過著野人一般的生活。目前疑犯已被依法刑事拘留，案件正在進一步審理。

Ad Block

 

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受