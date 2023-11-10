廣東水管工通渠抽出3公斤重娃娃魚　住户驚喜收編為寵物（有片）

廣東惠州一名水管工人日前赴住戶家中執行通水管作業，不料通着通着竟挖出「詭異暗褐色不明生物」，重達近3公斤，通體滑溜還在動，當場嚇了一大跳，網友卻直呼是「活化石」娃娃魚。
應該是人工養殖的
據《搜狐千里眼》報道，水管工人文先生3日前往惠州一處社區進行管道疏通，在住戶家中廁所工作一個鐘頭左右，當他打開閥門準備結束工作時，猛然發現一個異常生物，從水管露出半截軀體，回想當時直說「活的牠還在動，當時那情況嚇死了」。
文先生事後受訪表示，是第一次遇到這種情況，他研判這條娃娃魚應該是人工養殖的，娃娃魚體型龐大，大約有３公斤重，但仍然健康活躍。在將娃娃魚取出後，文先生將其交給住戶，住戶也表達將繼續飼養這條娃娃魚的意願。
網民：估計是樓上有人家裏魚缸養
據悉，娃娃魚屬大鯢屬，為生活淡水中兩棲動物，因叫聲像嬰兒啼哭而得名，最早發現其化石距今約1.65億年，又被稱「活化石」，坊間認為其肉具有神奇療效，價格昂貴，時常遭人捉來食用或觀賞。
這起事件引發網友熱議，紛紛推測娃娃魚怎麼跑進水管，「娃娃魚對水質要求很高，估計是樓上有人家裏魚缸養，在衛生間換水跑了」，也有人調侃「難怪半夜的廁所傳來嬰兒般的啼哭聲」、「吃了多少屎吃這麼大」、「我還以為是塊臘肉」。
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