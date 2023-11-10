廣東水管工通渠抽出3公斤重娃娃魚　住户驚喜收編為寵物（有片）

廣東惠州一名水管工人日前赴住戶家中執行通水管作業，不料通着通着竟挖出「詭異暗褐色不明生物」，重達近3公斤，通體滑溜還在動，當場嚇了一大跳，網友卻直呼是「活化石」娃娃魚。

應該是人工養殖的

據《搜狐千里眼》報道，水管工人文先生3日前往惠州一處社區進行管道疏通，在住戶家中廁所工作一個鐘頭左右，當他打開閥門準備結束工作時，猛然發現一個異常生物，從水管露出半截軀體，回想當時直說「活的牠還在動，當時那情況嚇死了」。

文先生事後受訪表示，是第一次遇到這種情況，他研判這條娃娃魚應該是人工養殖的，娃娃魚體型龐大，大約有３公斤重，但仍然健康活躍。在將娃娃魚取出後，文先生將其交給住戶，住戶也表達將繼續飼養這條娃娃魚的意願。