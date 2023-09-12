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2023-09-12 13:00:00

廣東汕尾有人「放生」60箱礦泉水 人數載滿2架巴士 網民：幾時放生人民幣

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2輛大巴滿載人赴廣東海邊「放生」礦泉水。（圖／翻攝微博）

記者李宗芳／綜合報道

又見「迷之操作」！有內地網友上網爆料，稱在廣東汕尾湖東港邊，出現一大群人一邊播佛經，一邊往海「放生」60多箱礦泉水，感覺在浪費水資源。當地有關部門回應會派執法隊去核實。

網民：為何不乾脆放生人民幣？

網傳影片中，一群人裡有男有女、有老有少，大夥合力將一筐筐瓶裝礦泉水抬到海邊，再打開瓶蓋直接把水倒進海中，影片拍攝者忍不住說「你們自己看，國家在提倡節約用水，這群人在這裡『放生』礦泉水，不知道這幫人是怎麼想的」。該網友告訴《九派新聞》，稱10日下午3點左右這些人就過來了，2輛大巴車都坐滿人。

對此，湖東鎮鎮政府一工作人員表示，此行為如屬實，是浪費水資源、破壞環境。會派看管海灘的執法隊，到現場核實情況。如有人看到此類情況，應及時上報。其實早在今年7月，山東青島嶗山水庫旁亦曾發現多人翻越隔離帶，將大量新開封的瓶裝水倒至水庫，青島市水務管理局工作人員表示，經詢問得知，傾倒礦泉水的原因是「祈福」。相關新聞引發網友議論紛紛，表示「真是離譜，大開眼界」、「無法理解這種迷之行為，這不就是浪費資源嗎」、「怕是連腦子也放生了」，還有人調侃「為何不乾脆放生人民幣？」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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