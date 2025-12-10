廣東汕頭住宅大火12死　四代同堂遇難排除刑事(有片)

廣東省汕頭市有住宅發生大火，遇難人數已升至12人。(影片截圖)

廣東省汕頭市有住宅發生大火，官方最初公布造成8死4傷，及後表示遇難人數已升至12人。有知情者稱，遇難者為一家人，四代同堂。

事發在周二(9日)晚上9時許，潮南區峽山街道丹鳳路一間住宅突然起火，消防部門接報後調派人員救援，約40分鐘後將火救熄。經初步勘查，起火住宅是一棟四層樓高的鋼筋混凝土結構自建房，火場面積約150平方米。當局正調查起火原因，展開善後處置工作。

