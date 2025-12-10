廣東汕頭住宅大火12死　四代同堂遇難排除刑事(有片)

廣東省汕頭市有住宅發生大火，官方最初公布造成8死4傷，及後表示遇難人數已升至12人。有知情者稱，遇難者為一家人，四代同堂。
事發在周二(9日)晚上9時許，潮南區峽山街道丹鳳路一間住宅突然起火，消防部門接報後調派人員救援，約40分鐘後將火救熄。經初步勘查，起火住宅是一棟四層樓高的鋼筋混凝土結構自建房，火場面積約150平方米。當局正調查起火原因，展開善後處置工作。
《紅星新聞》報道，起火位置為一間五金電器店，成立於2010年，主要銷售家用電器、電機和五金工具。事發地附近居民指，起火建築一樓是五金舖，樓上住了一家人，當地許多自建房都有安裝防盜窗。起火時，樓上還有7名大人和5名小孩，不久後消防車到場，但因火勢太猛，「一下子就燃燒起來了」。
有知情者稱，遇難者為一家人，四代同堂，8人當場證實遇難，另有4人送院搶救後不治。此外，本次火災已排除刑事案件，無人為故意因素，但具體起火原因有待調查。
五金舖老闆的女兒表示，遇難者包括父母、祖母，以及弟弟及其孩子等人。事發時哥哥不在家，僅有嫂子成功逃生。父母事發時與祖母及其他人住在3、4樓，「我不知道他們為什麽沒跑出來」。
