廣東泳客泳池內除褲大便 網民：後面的人好慘

救生員緊急讓所有泳客上岸

網傳影片顯示，在泳池的一條泳道裏，兩名男子正在一前一後游泳，前方的男子突然用手扯動自己的泳褲，一邊劃手蹬腿游泳，一邊排便，完事後，男子又把泳褲穿好繼續游泳。綜合陸媒報道，該起事件發生在7月23日早上，廣州荔灣區一游泳池內，記者聯繫到影片發佈者，她透露自己是泳池工作人員，稱當時有多名顧客投訴游泳池裡有大便，救生員發現之後緊急讓所有的客戶全部上來。經調取監控後發現，是一位中老年男子在泳池里便溺，「我們通過監控確定是哪個人之後，就報警了」。23日涉事泳池已經暫停開放，並進行換水消毒，待當地監管部門檢測水質衛生合格達標後，會重新開放。該名工作人員表示23日警方通過排查，已經找到涉事男子，他自稱當時沒忍住。事後，該男子賠付游泳場8000元人民幣（約8747港元），由於該泳池採會員制，其會員卡也被強制退款。

泳池老闆陳女士表示，館內廁所和泳道之間距離很近，該男子這種行為很不合理，以後將拒絕這名男子再進店游泳，所幸暫無客戶反映身體出現問題。雖人有三急，該男子已成年並非沒有自控能力的孩童，離譜行徑引來大批網友撻伐，直呼「太缺德了！泳池變糞池」、「後面那個太慘了」、「還把泳褲退了下來…」、「要求賠償精神損失」、「肇事者拉屎逃逸，罰款8000」、「最貴的一坨屎」。

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