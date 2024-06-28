廣東清潔工遭垃圾車撞入壓縮箱 　埋入上千噸垃圾失蹤

廣東有一位女清潔工，被粗心的垃圾車司機倒車撞上，還被撞進壓縮箱，導致被送往垃圾場掩埋，相關單位緊急搜了7千噸的垃圾海仍找不到人。
清潔工正在倒垃圾
事件發生在4月30日上午8點33分，地點在廣東江門開平市的一處垃圾中轉站的4號機卸料口，據內媒《澎湃新聞》的報道，當時一位張姓女清潔工正在倒垃圾時，被正要卸料的垃圾車倒車撞上，張女當下被撞進卸料口，摔進1樓的4號機壓縮箱。
廣東江門開平市城市管理和綜合執法局在27日公布，監視器畫面顯示，早上8點33分至9時3分，隸屬「邦宸垃圾」處理公司的垃圾運輸車輛，已開出垃圾中轉站，並運至市固廢處理中心傾倒，當時該中心的生活垃圾堆料倉，已堆有1萬多噸生活垃圾，同日早上9點58分至13點30分之間，共有59輛車進入市固廢處理中心，傾倒生活垃圾量共465.99噸。
當局協助家屬處理後事
而當地政府在接獲通報後也通知市固廢處理中心，立即停止讓垃圾入廠、堆放、運載、傾倒垃圾，也成立應急專班，出動30名人力直奔「生活垃圾堆料倉」找人，一天分2班駐點24小時搜救。
但從事發當天到5月13日，找了7千噸垃圾仍未尋獲張女，當地政府也展開對失聯人員家屬安撫及善後工作，目前已跟張女的家屬就搜尋工作達成調解，並協助張女家屬完成後事處理，肇事垃圾車的所屬公司，目前也已完成與失聯人員家屬的協商賠償事宜。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章