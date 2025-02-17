廣東清遠公安請女輔警 需有「羽毛球教練牌」惹議

廣東省清遠市清城區公安分局近日招聘一名女輔警，應徵者需具備羽毛球教練證等，被質疑為特定人士而設。局方相關部門上周五（14日）解釋，由於工會正組建羽毛球隊，故欲招聘一名擁有相關特長女性輔警，教練培訓工會其他女會員。

根據清遠市清城區公安分局2025年公開招聘警務人員崗位表，清城公安分局招聘一名女輔警，需有大專學歷、專業不限，年齡需介乎20至35歲。在其他條件要求方面，局方列明「具備羽毛球教練證或曾獲得市級以上羽毛球比賽前4名」。

清城公安分局警務輔助人員管理辦公室解釋，該局工會組織有各種運動組織及文聯協會，是次組建工會運動隊是想擴充民輔警文體活動及藝術類活動，促進他們身心健康，不過組建羽毛球隊女性隊員力量相對薄弱，所以想通過招聘一名女性輔警，平時開展公安工作，工作之餘可以參加工會的活動，作為一名教練培訓其他女性工會會員。

網民批「分明是定制崗位」

有內地網民表示，「這分明就是定制崗位」、「就招一名女性，還要求市級比賽前四，這也太明確了吧」、「陪領導打」、「用輔警工資招募羽球教練，訓練費都省了，穩賺不賠啊」、「會打乒乓球不行嗎？」。也有人認為「輔警工資又不高，有這技能當輔警還不如去教打球」。