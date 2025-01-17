廣東漢亂執路邊不明液體　防凍劑當白酒豪飲中毒險死

廣東廣州一名男子在路邊發現一瓶透明液體，認為是「白酒」就拿來喝下肚。結果頭暈陷入昏迷，中毒還嚴重腎衰竭，搶救21天才救回一命，一驗才發現這「白酒」其實是防凍液。

嚴重酸中毒

據《廣州日報》報道，2024年11月5日，62歲的廣州男子老古（化名），回家途中在路邊發現了一瓶不明液體，外觀和白酒差不多。喜愛杯中物的老古，沒多想就拿來喝，100毫升便下了肚。沒多久，他就開始頭暈目眩，之後連走路都走不穩。家人察覺不對勁後，趕緊將他送往白雲區某醫院。

抵達時，他已經重度昏迷、四肢冰冷、對於任何呼喚都沒有反應。一抽血檢驗，發現他嚴重酸中毒，可能誤食有毒化學物。院方將他轉往廣州市第十二人民醫院進行搶救，其中毒救治中心隨即啟動緊急程序，在整個醫療團隊努力下，他的生命體徵逐漸穩定，兩天後終於從昏迷中甦醒過來。