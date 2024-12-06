廣東潮州一醫院冧天花　4人躲避不及受傷（有片）

廣東潮州中心醫院藥房傳出天花板大面積脫落，4人躲避不及慘遭砸傷，監視器畫面曝光，十分驚險。院方通報起因工人未設警戒線，就爬上天花板施工導致。

官方：工人違規操作

網傳影片中，事發當時有多名民眾站在藥房前等待領藥，突然天花板無預警整片砸下，民眾根本來不及閃避，當場被脫落的天花板壓倒在地，有人痛到無法自行掙脫，在現場哀嚎呼救，一旁民眾見狀，隨即上前關心並尋找院方人員前來處理。

據《南方都市報》報道，當晚潮州市中心醫院發布事件通報，稱12月5日15時28分，項目建設單位對該院新院區進行設施維護，因工人違規操作，施工現場未設置警戒線，爬上天花板作業，導致門診樓一層大廳西藥房前天花板局部脫落，砸到正在等候取藥的群眾，共造成4名群眾受傷。