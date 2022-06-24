廣東災區洪水未退 清遠英德過百師生困校園

廣東暴雨結束，但洪水尚未完全退卻，在經歷了「超百年一遇洪水」的清遠英德，有網民昨早在微博發文，代英西中學百多名師生求救，指他們已被困校園幾天，無水無電，缺乏食物，「每天只能吃一罐八寶粥」。該校校長則回應稱，政府有協助採購足夠食物和食水發放予被困師生，每人每日獲兩罐八寶粥及其他食物，又強調「目前全校師生安全」。
內地「上游新聞」記者昨早10時半聯絡上該校姓黎老師，對方坦言，原以為洪水很快退去，故之前未有對外求助，沒想到截至昨早10時的12小時內，積水只退了約1米，其身處的教師宿舍更因地勢較低，水深達1.8米，女兒扁桃體發炎惡化，也未能前往醫院治療，「所以我們不得不向外界求助，現在學校很缺食物」。
校方強調糧水充足
英德市廣播電視台則引述該校校長黃志輝表示，學校自周二起水浸，最高浸上教學樓一樓天花，水電、網絡、通訊、交通中斷，政府當日已協助校方採購水和食物運到學校，即日向每位學生派發一包麵包、一包光酥餅、2支牛奶及2支礦泉水，第2日每人派2支水、無限量麵包及2罐八寶粥，第3日派2盒即食麵、2隻新鮮肉包、2罐八寶粥及無限量礦泉水，不夠可再領取，至於黎老師的患病女兒，已於昨接近中午送院。
北江洪峰前晚已順利過境英德，水位正緩慢回落，暫未有傷亡報告。廣東暴雨亦已自周三起由酷熱天氣接力，最高氣溫超過攝氏35度，受災地區既要加強消毒，防範瘟疫爆發，亦要防範滯後的山泥傾瀉、山崩等次生地質災害。