廣東災區洪水未退 清遠英德過百師生困校園

廣東暴雨結束，但洪水尚未完全退卻，在經歷了「超百年一遇洪水」的清遠英德，有網民昨早在微博發文，代英西中學百多名師生求救，指他們已被困校園幾天，無水無電，缺乏食物，「每天只能吃一罐八寶粥」。該校校長則回應稱，政府有協助採購足夠食物和食水發放予被困師生，每人每日獲兩罐八寶粥及其他食物，又強調「目前全校師生安全」。

內地「上游新聞」記者昨早10時半聯絡上該校姓黎老師，對方坦言，原以為洪水很快退去，故之前未有對外求助，沒想到截至昨早10時的12小時內，積水只退了約1米，其身處的教師宿舍更因地勢較低，水深達1.8米，女兒扁桃體發炎惡化，也未能前往醫院治療，「所以我們不得不向外界求助，現在學校很缺食物」。