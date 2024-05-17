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中國
2024-05-17 15:50:18

廣東男小紅書晒偽造港警委任證 「只是收藏不會帶去香港」

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內地社交平台小紅書一名來自廣東潮汕的內地男網民昨日(16日)展示一張「港警委任證」。(小紅書)

內地社交平台小紅書一名來自廣東潮汕的內地男網民昨日(16日)展示一張「港警委任證」。(小紅書)

委任證是香港警察的身份和職權識別證明，內地社交平台小紅書一名來自廣東潮汕的內地男網民昨日(16日)展示一張「港警委任證」，惟他表明是偽造，「幻想自己是西九龍重案組的阿sir」。有網民質疑他冒警，提醒不要帶過香港，否則會被捕，樓主回應稱「只是自己收藏，唔該提醒，我會注意」。

內地社交平台小紅書一名來自廣東潮汕的內地男網民昨日(16日)展示一張「港警委任證」。(小紅書) 內地社交平台小紅書一名來自廣東潮汕的內地男網民昨日(16日)展示一張「港警委任證」。(小紅書) 內地社交平台小紅書一名來自廣東潮汕的內地男網民昨日(16日)展示一張「港警委任證」。(小紅書)

「幻想自己是西九龍重案組阿sir」

該名網民疑是學生，其書桌上有簡體字的物理科教材，他昨日於小紅書展示疑印有其照片的「港警委任證」，姓名為「ZOENG PAAK-HON」，職位是高級督察，「委任證」背面註明是警務處處長簽發，指本證持有人是經正式委任的香港警察，其相片資料載於背面，樓主亦有香港警察徽章的證件套，他表示「差人！冇動(咪郁)！港劇警匪片看多了，幻想自己是西九龍重案組的阿sir了，哈哈哈」

有網民質疑他偽造港警委任證冒警，「不要帶過香港否則被阿sir查的話，隨時因涉嫌藏有虛假文書被捕」、「這一定會被逮捕」、「點解冒警?」，樓主回應「只是自己收藏而已，唔該提醒，我會注意嘅，我不會帶過去(香港)」，另有人稱「證件很假，相片人員是要穿西裝的」、「職級唔整高啲？起碼都要撈翻個總警司」，有人問「在哪裡弄的啊，淘寶嗎?」樓主回應「不是」，只稱不需要用幾百元得到。

根據《簡易程序治罪條例》，任何人如假冒公職人員，一經定罪可被判罰款1,000元或入獄6個月。製造、出示或藏有偽造的警察委任證，則屬行使虛假文書的刑事罪行。

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