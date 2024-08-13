廣東男腹痛長達3個月以為長腫瘤求診　手術後才想起曾酒後衝動生吞膠叉

據《廣州日報》報導，佛山順德和平外科醫院，日前有一名中年男子上普通外科門診求助，他表示右側腹痛難耐，而且時間已長達3個月。

內地廣東一名中年男子，因為腹痛長達3個月上大醫院求診。醫生檢查後判斷可能長腫瘤，沒想到開刀開到一半沒發現腫瘤，反而找到一把尖銳的叉子。

於是醫生決定開刀一探究竟，並告知患者最壞可能就是得切除部分腸子。

經腹部電腦斷層檢查，發現男子的回盲部可能藏有腫瘤。但因結合各項腫瘤指標檢查及腸鏡病理結果，都認為「結腸腫瘤」可能性不高，醫生詢問患者是否有吞下異物的經驗，但他始終不記得。

據《廣州日報》報導，佛山順德和平外科醫院，日前有一名中年男子上普通外科門診求助，他表示右側腹痛難耐，而且時間已長達3個月。

醫生於手術中發現一把叉子

在手術中，醫生於腸道中發現異物，竟然是一把完整的叉子，並確認男子真的沒長腫瘤。而這根叉子的一端已刺入患者的腸壁內，產生局部發炎及隆起。

為了取出叉子，醫生在大腸鏡頭端安裝透明帽，將叉子用圈套器緩慢拔了出來，發現刺入腸壁的叉齒尖端長約1公分。隨後醫生將叉子尖端套入透明帽內，避免拖出時損傷腸子。最後也確定男子腹部發炎疼痛，正是因為叉子插入腸道所致。

術後，醫護人員將這根8公分長的塑膠叉子拿給家屬過目，並說「我們順利取出叉子，也保住腸子」，包括患者和家屬都非常驚訝。

後來家屬終於回憶起，幾個月前男子的確曾說過，與朋友喝酒時打賭吞叉子，當時男子酒後衝動真的硬生生地把叉子吞下肚。

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