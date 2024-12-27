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中國
2024-12-27 14:33:00

廣東男199元買戀愛保險　9年後拉埋天窗獲賠50倍

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廣東男199元買戀愛保險，9年後順利結婚獲賠50倍。(網上圖片)

廣東男199元買戀愛保險，9年後順利結婚獲賠50倍。(網上圖片)

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內地多間保險公司曾推出「戀愛保險」，投保人只要在保險期限內與指定對象結婚，即可獲得理賠，賠付形式包括1,999元至1萬元人民幣(下同)不等的結婚祝福金、鑽石、玫瑰花等。詎料，近日分別有網民表示，多年前花了199元購買戀愛保險，之後順利和對象結婚，並於今年底拿到最多近50倍的理賠金，讓他們開心直呼意外驚喜。

綜合《上游新聞》等內地媒體報道，來自安徽省的谷姓女子透露，她於2016年花了199元購買安心財險推出的戀愛險，隨後已將此事忘得一乾二淨，即使結婚了也沒想起來，直到日前安心財險因被收購而清除債務，於本月20日向她支付了1,999元的理賠金，令她欣喜若狂。另一名來自廣東的齊姓男子則提到，他於2015年花了199元購買中國人壽推出的戀愛保險，可選擇1萬朵玫瑰或1萬元的現金賠付，雖然早在幾年前就已經舉辦婚禮，卻拖到今年底才申請理賠，向中國人壽提供了結婚證、身份證和結婚影片進行審核後，成功在10個工作日內收到理賠金，讓他興奮直喊：「算是30歲前最穩的一筆投資，2個人的愛情，50倍的回報！」

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谷女士於2016年花了199元購買安心財險推出的戀愛險。(微博) 中國人壽指出，雖然這類保險產品已經不再銷售。(微博) 齊先生成功在10個工作日內收到理賠金，讓他興奮直喊：「算是30歲前最穩的一筆投資，2個人的愛情，50倍的回報！」(微博)

中國人壽：已經不再銷售「戀愛保險」

對此，中國人壽指出，雖然這類保險產品已經不再銷售，但這類曾在情人節期間成為市場上的暢銷產品，為許多情侶帶來了驚喜和回憶，引來大批網友羨慕表示：「只有感情好的情侶才會買這個保險」、「我也買了，隔年就結婚了」、「很幸運，當年我和男友花了199元買了戀愛保險，順利賠付1萬元」。

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