廣東省推動低空經濟發展 目標2026年經濟規模逾3千億人民幣

廣東省低空經濟發展方案提到，目標全省無人機飛行達到350萬小時。（Shutterstock）

廣東省人民政府辦公廳發布《廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案（2024—2026年）》，總目標是到2026年，低空管理機制運轉順暢、基礎設施基本完備、應用場景加快拓展、創新能力國際領先、產業規模不斷突破，推動形成低空製造和服務融合、應用和產業互促發展格局，打造世界領先低空經濟產業高地。

低空經濟規模超過3000億元人民幣

方案提出，低空經濟規模超過3000億元人民幣，基本形成廣州、深圳、珠海三核聯動、多點支撐、成片發展的低空經濟產業格局，培育一批龍頭企業及專精特新企業；布局一批省級創新平台，爭創國家級創新平台1-2家；攻克一批低空領域關鍵卡脖子技術，基本實現低空產業鏈自主可控；全省通用飛機飛行達到15萬小時，無人機飛行達到350萬小時；在城市空中交通、低空物流、全空間無人體系等試點示範取得積極進展。