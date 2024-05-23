廣東省推動低空經濟發展 目標2026年經濟規模逾3千億人民幣

廣東省人民政府辦公廳發布《廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案（2024—2026年）》，總目標是到2026年，低空管理機制運轉順暢、基礎設施基本完備、應用場景加快拓展、創新能力國際領先、產業規模不斷突破，推動形成低空製造和服務融合、應用和產業互促發展格局，打造世界領先低空經濟產業高地。
低空經濟規模超過3000億元人民幣
方案提出，低空經濟規模超過3000億元人民幣，基本形成廣州、深圳、珠海三核聯動、多點支撐、成片發展的低空經濟產業格局，培育一批龍頭企業及專精特新企業；布局一批省級創新平台，爭創國家級創新平台1-2家；攻克一批低空領域關鍵卡脖子技術，基本實現低空產業鏈自主可控；全省通用飛機飛行達到15萬小時，無人機飛行達到350萬小時；在城市空中交通、低空物流、全空間無人體系等試點示範取得積極進展。
根據實際情況形成起降點網路
方案又明確提出，廣東省將加強低空基礎設施建設，適度超前布局低空基礎設施。具體措施包括加快通用機場建設，涉及停機庫、能源站、氣象站、固定運營基地和航材保障平台等地面保障設施。各地市將根據實際情況，編制無人機起降設施布局規劃，並按需要建設不同規模起降點，形成覆蓋多場景、多主體、多層次起降點網路。
在數字化建設方面，廣東省計劃整合三維地理信息、城市信息模型（CIM）及低空飛行空域等數據，構建全省一體化數字低空平台，為低空管理服務體系提供數字化基礎支撐。廣東省還將建立及完善低空數據管理制度和標準，確保低空數據在生產、傳輸、存儲、處理和使用等全流程中的安全管理，並探索開發利用優質數據產品。
原文刊登於 香港電台