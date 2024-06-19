廣東福建多地暴雨成災 最少13死15人失蹤

內地南方多地近日持續降雨，廣東及福建受災相對嚴重，據報導致最少13死逾15人失蹤。其中福建有多達52萬人受災。中央氣象台預料未來3天南方的降雨帶將向北移，江淮、江南北部和西部等地將有暴雨。與此同時，華北地區天氣炎熱，中央氣象台持續發布橙色高溫預警，其中北京昨天氣溫高達攝氏38度。

在廣東，梅州市平遠縣、蕉嶺縣、梅州市梅縣區等因暴雨導致多處山洪暴發、山體滑坡，新華社較早前稱，截至17日，區內有5人死亡、15人失聯及13人受困。當地有醫院損毀嚴重，逾20米的圍牆被沖毀。當地已組織200餘支隊伍、逾9,000人搶險救援，廣東省防總亦調集18支救援隊伍赴梅州。