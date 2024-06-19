廣東福建多地暴雨成災 最少13死15人失蹤

內地南方多地近日持續降雨，廣東及福建受災相對嚴重，據報導致最少13死逾15人失蹤。其中福建有多達52萬人受災。中央氣象台預料未來3天南方的降雨帶將向北移，江淮、江南北部和西部等地將有暴雨。與此同時，華北地區天氣炎熱，中央氣象台持續發布橙色高溫預警，其中北京昨天氣溫高達攝氏38度。
在廣東，梅州市平遠縣、蕉嶺縣、梅州市梅縣區等因暴雨導致多處山洪暴發、山體滑坡，新華社較早前稱，截至17日，區內有5人死亡、15人失聯及13人受困。當地有醫院損毀嚴重，逾20米的圍牆被沖毀。當地已組織200餘支隊伍、逾9,000人搶險救援，廣東省防總亦調集18支救援隊伍赴梅州。
央視昨指，平遠縣東石鎮白嶺村的掛村工作組長馬平殉職，指馬因梅州多出現大雨局部暴雨，帶領工作小組走村進戶排查隱患、轉移群眾、清理塌方，通宵作戰，但期間遇上山崩殉職。澎湃新聞報道，梅州市一名老翁被洪水圍困，水淹至頸部，片段可見他緊抱街燈燈柱等待救援，幸最終獲救。
至於福建，當地茶地、廬豐等15個鄉鎮於16至17日的24小時降雨量突破歷史值。暴雨造成最少4人死亡。位於龍岩市上杭縣官田、始建於1836年的「客家第一祠」李氏大宗祠，因不堪特大暴雨襲擊，出現大面積坍塌。
華北天氣則迥異，中央氣象台昨預測華北黃淮以至京津冀等地，未來3天均會持續高溫，可達37至39度。