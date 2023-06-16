廣東童玩氫氣球誤觸風筒炸出火球　媽媽即時「彈開」被批欠母愛

記者陳怡伶／綜合報道

近日，廣東揭陽發生一宗爆炸意外，一名孩童在家中玩氫氣球時，不慎碰到媽媽在使用的風筒，導致氫氣球瞬間起火爆炸，媽媽被燒傷立刻跑開。沒想到事件曝光後，該名媽媽竟遭到網民痛批「沒有第一時間關心孩子」。

根據影片畫面，一名孩童在家中玩着填充氫氣的氣球，而一旁的媽媽正在使用風筒吹着腳邊。或許是想吸引媽媽的注意，只見孩童舉起氫氣球往媽媽眼前一甩，氫氣球碰到了風筒，瞬間起火爆炸，竄出一團火球。孩子被嚇到跌坐在地上，而媽媽被燒傷後則立刻跑開。

母：自己大面積燒傷，小孩僅受了驚嚇

這段影片在網上流傳後，媽媽卻遭受網暴，網民批評媽媽沒有第一時間關心孩童，「再痛也要先看看孩子」、「第一反應是跑，估計妳第一時間也不知道孩子」、「看了這麼多新聞，絕大部分母親的本能是先看孩子…」