廣東街頭出現巨形「喪彪」老鼠　網民：能把貓吃了（有圖慎入）

看過比貓還大的老鼠嗎？大陸廣東省街頭最近出現一隻體型巨大的老鼠，牠伏在地上緩慢移動，看著有點嚇人，一旁的路人都不敢上前一探究竟，這隻大老鼠也引起網友討論。微博帳號「愛湛江」分享這段巨鼠出沒的影片，「北方老鼠像老鼠，南方老鼠像喪彪」，而「喪彪」為廣東、香港戲劇反派角色常見的外號，形容對方「又壞又嚇人」，用在形容這隻巨鼠身上，更顯其驚人程度。影片中這隻巨鼠身材結實、屁股又大又圓，還有一條長長的尾巴，在夜晚街頭緩慢爬行，即便周遭都是人群，牠也絲毫不懼。

巨鼠身形堪比貓狗 由於這隻巨鼠身形堪比一般常見貓狗，又不怕人，引起許多網友圍觀，影片更是累計超過8.5萬次觀看，紛紛留言「變異了吧」、「這是老鼠嗎？這是怪獸吧」、「這麼大的老鼠啊好嚇人」、「這麼大老鼠，這是吃啥了」、「能把貓吃了」、「是不是懷孕，多胞胎了？」、「狗見到都瑟瑟發抖的程度」、「廣東老鼠是這樣的，比貓大，油光水滑」。同時大家也好奇巨鼠本尊究竟為何方神聖，「河狸鼠？」、「這是竹鼠吧？什麼老鼠啊？」、「有沒有可能牠叫水豚」、「水豚有這麼長的尾巴嗎？」、「水豚沒這麼長的尾巴，而且水豚毛色只有獼猴桃色」、「為什麼那麼多人說是水豚，沒有尾巴的呀」、「現在的人低能到連老鼠都分不清了嗎」。