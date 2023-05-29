廣東要求2027年實現「高質量新進步」　包括深化粵港澳民生融通

中共廣東省委和省政府今日(29日)發布《關於新時代廣東高質量發展的若干意見》，表示為深入貫徹習近平總書記關於推動高質量發展的重要論述精神，以高質量發展為牽引，高水平推進廣東現代化建議，其中提出到2027年、即4年後，全省高質量發展實現新進步，自主創新能力明顯提高，人民生活水平顯著改善；到2035年，高質量發展實現更大成效，科技創新能力大幅躍升，城鄉區域發展更加協調更加平衡，共同富裕取得更為明顯的實質進展，為基本實現社會主義現代化提供有力支撐。

持續完善便利港澳居民生活 每年確保「可見可知可感」成果

意見提出，要縱深推進粵港澳大灣區建設，打造高質量發展的重要動力源，其中要深化實施「灣區通」工程，推進現代化基礎設施互聯互通，提升大灣區市場一體化水平，深化粵港澳三地民生融通和人文交流，持續完善便利港澳居民生活、學習、就業的政策服務體系，確保每年有一批「可見可知可感」的標誌性成果；同時亦要加快建設粵港澳大灣區國際科技創新中心，構建以廣深港、廣珠澳科技創新走廊為主軸，其他城市協同支撐的創新格局；協同港澳推進建設一批重大創新平台，打造若干產業創新高地。

意見又指，要推進橫琴、前海、南沙三大平台建設，支持前海打造全面深化改革創新試驗平台，提升金融、法律等領域對外開放水平；支持南沙打造大灣區國際航運、金融和科技創新功能承載區。推進大灣區珠江口一體化高質量發展試點示範，引領打造環珠江口100公里「黄金内灣」。

倡加快打造大灣區世界級旅遊目的地

另外，意見要求堅定實施擴大內需戰略，促進消費提質升級，打造粵港澳大灣區國際消費樞紐建設，並支持新能源汽車消費，加強停車場、充電樁、換電站等配套設施建設，同時積極培育文化龍頭企業，建設文化創意新高地，推進文化和旅游深度融合發展，加快打造粵港澳大灣區世界級旅遊目的地等。