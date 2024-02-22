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2024-02-22 14:20:00

廣東話被禁？ 21歲佛山男造謠「員工講粵語被罰款」遭刑拘(更新)

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廣東話被禁？網傳佛山3人講粵語遭公司罰款兼警告。(微博)

廣東話被禁？網傳佛山3人講粵語遭公司罰款兼警告。(微博)

【14:15更新】內地社交平台昨日(21日)網傳「廣東佛山一公司有員工因講粵語被罰款」的消息，引發網友熱議。佛山公安高度重視，迅速對相關情況開展核查工作。經查，網傳消息為不實訊息，是劉X杰(男，21歲,網傳涉事公司負責人)為吸引眼球、博取流量而編造並傳播。

公安指出，劉X杰的公司只有其一人，沒有其他員工，不存在所謂員工因講粵語被罰款的情況。日前，犯罪嫌疑人劉X杰因在多個平台散播不實訊息，造成惡劣社會影響，嚴重擾亂網路公共秩序，已被公安機關依法刑事拘留。

內地有網民周二(20)於網上爆料，指廣東佛山一間公司有3名員工，疑因用粵語交流被罰款，其中一名主管被罰3,000元人民幣(下同)，另外2名員工各罰款1,000元，3人更被警告，如有再犯將「燉冬菇」處理。

網上有截圖顯示，該公司一名領導表示，公司實施國語溝通政策，公司內部應優先使用普通話作為工作語言，禁止非國語溝通，3名員工在規定工作時間內使用粵語交流，因此作出罰款處罰，起到警示作用。有人曾發語音稱：「何某才身為主管犯這種低級錯誤，這次罰款3,000元，下次就直接降級處理。」

涉事公司國語溝通政策通告。(微博) 涉事公司處罰通知。(微博)

涉事公司：為博眼球用違法的罰款方法

據內地媒體於21日的報道，佛山市當地勞動保障監察部門已關注到網上截圖信息，指此類罰款違法，工作人員已前往公司申報地實地調查核實。有內地律師認為，用人單位沒有罰款權，且公司內部管理規定出台，需按照相應程序，與工會或者職工代表平等協商確定才能對員工適用。

涉事公司於同日深夜發公告，承認公司禁止非國語溝通屬一人全權策劃，在文中提及「開會時都在講粵語，讓我這個外地人感到被孤立」以及「我知道罰款3,0001,000 的行為是違法，但為博眼球還是用了不現實罰款金額，目前已主動坦白這次烏龍並積極配合警方調查」。

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