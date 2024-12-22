廣東話｜「飽死荷蘭豆」點解？　細數消失的「荷蘭」潮語

老一輩的香港人，會把汽水稱作「荷蘭水」，勳章說成「荷蘭水蓋」，還有「荷蘭豆」等等，究竟這些與荷蘭有甚麼關係？廣東話為甚麼又有那麼多「荷蘭」用語？

文章出處：「當代中國」網站

荷蘭水

荷蘭是最早與中國經商的國家之一。早至17至18世紀時，荷蘭東印度公司的荷蘭人已經在廣州及台灣設立貿易港。從荷蘭引入的貨品，便帶有荷蘭二字。

「荷蘭水」便是當時從荷蘭引入的一種可口的飲品。1876年，清人葛元煦在《滬遊雜記》中描述到當時上海售賣汽水的情景：「夏令有荷蘭水、檸檬水，係機器灌水與汽入於瓶中，打開時，其塞爆出，慎防彈中面目。隨到隨飲，可解散暑氣。」

而香港，據知香港昔日從未由荷蘭進口汽水，而在1850年代，曾經有一艘荷蘭商船把汽水運到中國內地，「荷蘭水」這個名字便流傳開來。