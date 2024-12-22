廣東話｜「飽死荷蘭豆」點解？　細數消失的「荷蘭」潮語

老一輩的香港人，會把汽水稱作「荷蘭水」，勳章說成「荷蘭水蓋」，還有「荷蘭豆」等等，究竟這些與荷蘭有甚麼關係？廣東話為甚麼又有那麼多「荷蘭」用語？
文章出處：「當代中國」網站
荷蘭水
荷蘭是最早與中國經商的國家之一。早至17至18世紀時，荷蘭東印度公司的荷蘭人已經在廣州及台灣設立貿易港。從荷蘭引入的貨品，便帶有荷蘭二字。
「荷蘭水」便是當時從荷蘭引入的一種可口的飲品。1876年，清人葛元煦在《滬遊雜記》中描述到當時上海售賣汽水的情景：「夏令有荷蘭水、檸檬水，係機器灌水與汽入於瓶中，打開時，其塞爆出，慎防彈中面目。隨到隨飲，可解散暑氣。」
而香港，據知香港昔日從未由荷蘭進口汽水，而在1850年代，曾經有一艘荷蘭商船把汽水運到中國內地，「荷蘭水」這個名字便流傳開來。
荷蘭水蓋
那年頭，香港社會人民生活困苦、物資短缺，味美可口的荷蘭水很快便成為人間極品，連帶荷蘭水樽的封口鐵蓋「荷蘭水蓋」亦成為了孩子珍惜的玩具。
孩子把「荷蘭水蓋」用槌子打平，中間鑽一個小孔來旋轉，或當作飛鏢，是出生於上世紀五六十年代的人的兒時玩意。
回歸前港英政府為了表彰一些有貢獻的人士，會向他們頒予大英帝國勳章，這類勳章又被稱為「荷蘭水蓋」，為甚麼呢？
因為勳章的形狀，跟「荷蘭水蓋」槌平後的飛鏢很相似，又因為有人覺得勳章一文不值，像「爛鐵」一塊，就好像「荷蘭水蓋」一樣。
飽死荷蘭豆
上世紀五十至八十年代，孩子們每聽到有人說話過於自誇，都會拋下一句「飽死荷蘭豆」以示不屑，有時還會補上一句「好叻咩？」（很棒麼？）來加強不滿的語氣。
《臺海采風圖》（1745年）記載：「灣豆，種出荷蘭國，臺人竊種而植。實於春夏，亦實於冬，味甘。俗呼荷蘭豆。」這表明荷蘭豆源於荷蘭。
當年「荷蘭豆」引入華人社區後，最初只有富貴人家才吃得起，因此吃「荷蘭豆」便是身份的象徵。當有人因自恃有能力吃「荷蘭豆」而在人前自誇，旁人便會回敬：「那就吃荷蘭豆飽死罷！」後來民間亦流傳一句童謠：「飽死荷蘭豆，餓死芹菜頭。」