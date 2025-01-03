廣東醫院宣傳語「墮胎斬斷男方祖宗血脈」　網民質疑：一秒穿越封建

廣東河源友好醫院推出多個反墮胎主題宣傳展板，但有市民看被當中宣傳語所震驚，拍下分享網上，當中包括「墮胎流產，斬斷的是男方祖宗的血脈，損傷的是男方家族的元氣」、「墮胎就是殺兒殺女」令網民側目。

綜合《頭條新聞》等內地媒體報道，廣東早前有市民發佈相片顯示，在一間疑似醫院候診大堂內，設置了多個主題為「家庭教育公益展覽」的宣傳展板，宣傳文字為「墮過胎的媽媽所生第一胎之胎兒，大多叛逆性強、個性剛烈，容易發脾氣，頂撞父母……智商偏低，體質偏弱」、「墮胎流產，斬斷的是男方祖宗的血脈，損傷的是男方家族的元氣」、「墮胎就是殺兒殺女」，旁邊展架上有清晰的「河源友好醫院就診諮詢台」字樣。