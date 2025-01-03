廣東醫院宣傳語「墮胎斬斷男方祖宗血脈」　網民質疑：一秒穿越封建

廣東河源友好醫院推出多個反墮胎主題宣傳展板，但有市民看被當中宣傳語所震驚，拍下分享網上，當中包括「墮胎流產，斬斷的是男方祖宗的血脈，損傷的是男方家族的元氣」、「墮胎就是殺兒殺女」令網民側目。
綜合《頭條新聞》等內地媒體報道，廣東早前有市民發佈相片顯示，在一間疑似醫院候診大堂內，設置了多個主題為「家庭教育公益展覽」的宣傳展板，宣傳文字為「墮過胎的媽媽所生第一胎之胎兒，大多叛逆性強、個性剛烈，容易發脾氣，頂撞父母……智商偏低，體質偏弱」、「墮胎流產，斬斷的是男方祖宗的血脈，損傷的是男方家族的元氣」、「墮胎就是殺兒殺女」，旁邊展架上有清晰的「河源友好醫院就診諮詢台」字樣。
網民推斷醫院「以毒攻毒」反墮胎
相片曝光後，令不少網民驚嘆「一秒穿越啊！」不禁質疑宣傳展板言論封建，紛紛到評論區留言批評上述展板言論：「這標語是甚麽年代」、「意思是孩子是男方家的，女方就是個生育機器唄」、「看到『斬斷的是男方祖宗的血脈』我以為是給做的墮胎廣告，往下看才知道是反墮胎」、「竟然不傷女方祖宗血脈？」、「清朝滅亡了沒通知到他們嗎？」，不過，有網民推斷，醫院這做法是因為當地重男輕女觀念，醫院才採取這非常手段「以毒攻毒」，防止有父母在得知胎兒性別不合心意後墮胎。
河源友好醫院接線人員周四(2日)回應記者查詢時表示，已登記下記者咨詢事項，建議記者咨詢相關部門，「有在處理中。」河源市衞生健康局工作人員稱，獲悉此事後，該局已連夜進行處理，但具體處理措施，該局不作回覆，建議咨詢院方。