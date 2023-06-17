廣東高校幹部偷食人妻被捉姦　「車震」現場光着下身逃跑片段瘋傳

記者陳怡伶／綜合報道
廣東交通職業技術學院一名卓姓幹部，與一名人妻同事發生婚外情，在車內進行性行為時，被女方的丈夫與奶奶當場捉姦。捉姦影片隨後被女方的婆婆丁女士放到微博上，影片中的2人疑似在車震時被當場斷正，卓男還沒來得及穿上褲子便光着下身拔腿狂奔。事件發酵後，卓男也被任職的學校撤職降級。
「別說了，對誰都沒好處！」
網傳影片顯示，卓男坐在駕駛座，下半身只穿一條內褲，神情慌亂，女方也衣衫不整，疑似剛發生完性關係。疑為女方的老公出聲說：「卓處長，前段時間還見過一面欸」。
驚慌失措的卓男一手擋鏡頭一邊說：「別說了，對誰都沒好處！我們坐下來談，好不好！」鏡頭外男子繼續說：「沒甚麼好談的，等警察來談」。與此同時，女方也正在被一同趕來的奶奶訓斥，她哽咽著哀求道：「我知道我沒有臉，求求你們了，別把事情鬧大了」。而卓男聽到警察要來，也不管自己衣衫不整，立刻打開車門，拔腿就跑。
偷情男女為同事關係
內媒《九派新聞》報道，廣東交通職業技術學院信息學院微信公眾號顯示，卓男為信息學院的一名幹部，至於偷情的女方與他為同事關係。氣憤的女方丈夫與婆婆丁女士不僅報了警，還向學校實名舉報了二人姦情。
事發後，卓男曾向女方的丈夫道歉，表示自己已被免職，並願意賠償，但遭到拒絕。女方丈夫表示，他更期待的是公眾對此類行為的譴責和社會的正視，以此警示所有擁有類似想法的人，不能因為權勢和地位就可以為所欲為。
6月13日，學院紀委表示，在車上偷情的2人均受到了處分，卓男被撤銷黨內職務、行政撤職、七級崗降為八級崗，調整原崗位，啟動師德師風處理程序，取消他的教師資格證。
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