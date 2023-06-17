廣東高校幹部偷食人妻被捉姦　「車震」現場光着下身逃跑片段瘋傳

卓男與人妻疑似在車震時被當場捉姦，還沒來得及穿上褲子便光着下身拔腿狂奔。（圖／翻攝自微博影片）

記者陳怡伶／綜合報道

廣東交通職業技術學院一名卓姓幹部，與一名人妻同事發生婚外情，在車內進行性行為時，被女方的丈夫與奶奶當場捉姦。捉姦影片隨後被女方的婆婆丁女士放到微博上，影片中的2人疑似在車震時被當場斷正，卓男還沒來得及穿上褲子便光着下身拔腿狂奔。事件發酵後，卓男也被任職的學校撤職降級。

「別說了，對誰都沒好處！」

網傳影片顯示，卓男坐在駕駛座，下半身只穿一條內褲，神情慌亂，女方也衣衫不整，疑似剛發生完性關係。疑為女方的老公出聲說：「卓處長，前段時間還見過一面欸」。

驚慌失措的卓男一手擋鏡頭一邊說：「別說了，對誰都沒好處！我們坐下來談，好不好！」鏡頭外男子繼續說：「沒甚麼好談的，等警察來談」。與此同時，女方也正在被一同趕來的奶奶訓斥，她哽咽著哀求道：「我知道我沒有臉，求求你們了，別把事情鬧大了」。而卓男聽到警察要來，也不管自己衣衫不整，立刻打開車門，拔腿就跑。