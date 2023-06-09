廣東高考生瞓過龍急入派出所求助　連續兩日坐警車趕赴考場

記者陳怡伶／綜合報道

內地高考6月7日至8日登場，傳出了不少忘記帶准考證、走錯考場的突發狀況。廣東有一位考生連續兩天都差點錯過了考試，他7日走錯考場，沒想到隔天還睡過頭沒趕上公車，急忙跑到派出所求助，熱心的警方出動警車載他前往考場，順利趕上考試。

亮起警示燈往考場趕去

內媒《澎湃新聞》報道，8日，高考第二天早上8時2分，一名男考生急匆匆跑進廣東佛山獅山派出所求助，表示因為睡過頭，沒趕上公車，身上又沒帶手機，攔不到計程車去考試，希望能得到警員的幫助。

由於派出所距離男考生的考場有近半個小時的車程，且正值早上繁忙時間路上還塞車，警員趕緊讓這名考生坐上警車，一路亮起警示燈往考場趕去。路途中，這名考生有點不好意思地告訴民警：「我昨天坐過鐵騎摩托（警用摩托車），沒想到今天坐上了警車」。