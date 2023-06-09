廣東高考生瞓過龍急入派出所求助　連續兩日坐警車趕赴考場

記者陳怡伶／綜合報道
內地高考6月7日至8日登場，傳出了不少忘記帶准考證、走錯考場的突發狀況。廣東有一位考生連續兩天都差點錯過了考試，他7日走錯考場，沒想到隔天還睡過頭沒趕上公車，急忙跑到派出所求助，熱心的警方出動警車載他前往考場，順利趕上考試。
亮起警示燈往考場趕去
內媒《澎湃新聞》報道，8日，高考第二天早上8時2分，一名男考生急匆匆跑進廣東佛山獅山派出所求助，表示因為睡過頭，沒趕上公車，身上又沒帶手機，攔不到計程車去考試，希望能得到警員的幫助。
由於派出所距離男考生的考場有近半個小時的車程，且正值早上繁忙時間路上還塞車，警員趕緊讓這名考生坐上警車，一路亮起警示燈往考場趕去。路途中，這名考生有點不好意思地告訴民警：「我昨天坐過鐵騎摩托（警用摩托車），沒想到今天坐上了警車」。
因去錯考場求助過警方
原來這名考生7日高考首日就因去錯考場求助過警方，當時是員警騎着警用摩托車載他到考場。沒想到第二天他又「犯迷糊」，因為考生家就住在派出所附近，所以他趕緊跑來求助。據派出所警員表示，相比於第一次求助時的緊張，第二次明顯淡定從容多了。
警車最後也在時間內順利抵達考場，警員目送考生進入考場後，轉身離開回到崗位。回程途中，警員才猛然想起，原來自己前一天才在網上看過這位迷糊考生的新聞，他笑著表示，「怪不得看著有點眼熟」。
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