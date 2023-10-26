廣東高院駁回6人涉黑案上訴 香港黑幫頭目判死緩

廣東高級人民法院今日(26日)就具香港黑社會背景的主犯梁建光等6人組織、領導、參加黑社會性質組織一案作二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判，核准梁建光死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身。

此前，深圳市中級人民法院一審以組織、領導黑社會性質組織罪，故意傷害罪，綁架罪，搶劫罪，敲詐勒索罪，聚眾鬥毆罪，尋賣淫罪，數罪併罰，判處被告人梁建光死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，處罰金人民幣101萬元及其他財產刑。

其餘 5 被告 判無期至監禁 3 年

其餘5名被告分別被判無期徒刑至有期徒刑三年。並對趙忠強、林頂興、黃恆林三人依法判處了財產刑。宣判後，部分被告提出上訴。

法院經審理查明，上世紀90年代初，梁建光糾集社會閒散人員，在深圳市原寶安區觀瀾一帶逞強鬥狠，為非作惡，逐步形成了以其為組織者、領導者，人數眾多、層級明確、成員固定的黑社會性質組織。該組織透過壟斷廢品收購、「看場」「收數」、開設賭場、開辦的士高、壟斷大巴線路營運和桶裝水銷售等行業，攫取非法經濟利益，先後實施了故意傷害、強迫交易、搶劫等一系列違法犯罪行為，造成1人死亡，多人受傷，嚴重破壞了當地經濟和社會生活秩序，造成極為惡劣影響。

二審法院認為，一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，適用法律及定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂依法作出上述裁定。