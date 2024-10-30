廣東107歲老婦額頭生「壽角」　醫生：與日曬有關(有片)

廣東普寧107歲的陳奶奶額頭長出「壽角」，引發網民關注。其曾孫透露「壽角」已出現兩年，但不痛不癢，又指長者目前身體仍健康，「心態好、胃口好」。有醫生提醒，所謂的「壽角」其實是「皮角」，是一種疾病表現，與年齡、日曬有關。

《九派新聞》報道，武漢市皮膚病防治院副主任醫師袁勇謀介紹，陳奶奶頭上長出的是「皮角」，一般在其他皮膚疾病的基礎上發展而成，包括人類乳頭瘤病毒（HPV）感染引起的「疣」、脂溢性角化病（良性）、鱗狀細胞癌（惡性）。

皮角的多發年齡段尚沒有精確統計，大約為4、50歲以上的中老年人群體。除年齡外，長出皮角還與日曬有關，經常日曬者長出皮角的可能性更大。一般會長在面部、頭部、頸部、前臂、手背，也有長在眼瞼、軀幹等部位。袁勇謀建議做好防曬，如發現身上有皮角，應及時到醫院就診，明確疾病性質。若檢查結果為良性，將皮角切除即可，若為惡性，還需要進一步治療。至於切除後是否還會長出，則要視乎是良性或惡性和深度。

內地網民對此表示「不要去管是什麽了！就把它是福氣吧！願阿婆壽比南山，福如東海」、「不管角是好不好，活到這麽老已經超越99%的人了」、「我能活到一百歲，長兩個角也沒關係」、「不疼不癢不要管了」。