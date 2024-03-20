熱門搜尋:
23條立法 春分 LOONG 9 SEASONS PLACE 華富邨重建 23條立法 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-03-20 12:13:12

廣東13歲男孩涉性侵8歲女 不予立案已回校上課

分享：
廣東清遠市陽山縣一名8歲女童被13歲男孩性侵，民警通知受害人家屬，由於對方未滿14歲，無法追究其刑責，決定不予立案。

廣東清遠市陽山縣一名8歲女童被13歲男孩性侵，民警通知受害人家屬，由於對方未滿14歲，無法追究其刑責，決定不予立案。

內媒《澎湃新聞》周二(19日）報道，廣東清遠市陽山縣一名8歲女童被13歲男孩性侵，民警通知受害人家屬，由於對方未滿14歲，無法追究其刑責，決定不予立案。男孩事發後一度被停課，但現在已回校上課，家屬不滿事件不了了之，遂向《澎湃新聞》求助。

未滿14歲無法追究刑責  家屬不滿

陳女士指，其8歲侄女上月26日下午在公園附近一處房子被一名13歲男童性侵。事發後女童的父母報警指控男孩強姦，但周一(3月18日)派出所民警告知男童不滿14歲，認為「符合其他依法不追究刑事責任的情形」，決定不予立案。

陳女士說，女童讀小學二年級，其父母在鎮上做小生意。事發當天下午5、6時左右，女童和讀五年級的姐姐一起去附近的公園玩，期間姐妹倆吵架，姐姐先回家，女童隨後遭男孩侵犯，二人並不認識。

下體有血迹 處女膜破裂

事發後女童下體有血迹，哭著回家告訴父母。父母隨即報警並帶她到醫院檢查，診斷顯示處女膜破裂，「見少量血跡，左大腿內側見兩處淤黑」。

男方為問題學生 「老師也拿他沒辦法」

陳女士稱，男孩當晚被警方找到，但很快就被放了出來。男孩一位老師指他是「問題學生」，有喝酒、抽煙、曠課、欺凌等行為，老師也拿他沒辦法。上學期老師曾勸家長帶他到封閉管理的學校讀書。事發後，老師讓男孩回家，但據悉目前已恢復上學。

Ad Block

事發後，雙方家長在派出所見過一次，當時對方稱家裏困難，沒錢賠償，提出給予2萬元和解，並要求出具諒解書。女童的父母氣憤拒絕。

女童遭受心理創傷 目前已返校上學

陳女士表示，事發後女童遭受巨大心理創傷，此前已經做過心理輔導，目前已返校上學。家屬認為，犯案的人應承擔相應的法律責任，不能當作事情沒有發生一樣，向當地教育局等部門投訴，目前，當地鎮政府已經介入。
 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受