廣深街頭「掰斷雞腳」表演　為推銷「萬能藥酒」騙局　

《南方都市報》報道，近日廣州及深圳一帶出現一種推銷「萬能藥酒」的「馬戲團雜技」騙局，宣稱抹上藥酒就能讓斷掉的雞腿重新接上，不少市民上當。還有市民投訴表演不僅詐騙，還涉及擾民與虐待動物。

《南方都市報》報道，近日廣州及深圳一帶出現一種推銷「萬能藥酒」的「馬戲團雜技」騙局，宣稱抹上藥酒就能讓斷掉的雞腿重新接上，不少市民上當。還有市民投訴表演不僅詐騙，還涉及擾民與虐待動物。據了解這種騙局十多年前在全國多地已經出現，套路大同小異，近日又卷土重來。

近日，不少深圳網民表示，聽到路邊大喇叭宣傳所謂「馬戲團雜技」，但「雜技」表演完就開始賣藥品，甚至直接把雞腿掰斷，然後擦拭「藥酒」後聲稱已復原。廣州也有業主反映，「這些人三五成群，有主持人，也有殘疾人，他們開著廣告車在小區不停大喇叭播放廣告，說有雜技表演，歡迎大家到場免費觀看」。雜技團除了抓蛇表演，還會推銷所謂掛在脖子上就可保平安的神奇鏈子，用多種珍貴藥材和稀有動物研製的藥酒等。

十多年前曾出現 套路大同小異

據介紹，表演者會將搭檔的手臂拉到脫臼，然後再擦拭「藥酒」，脫臼的手臂很快就復原了；還有人會用雞做實驗，用刀割開雞腳上的皮毛，再使勁兒擰斷，雞當場發出慘叫，但擦拭藥酒之後，「又可以滿地跑了」。不少圍觀市民信以為真，於是便購買了他們推銷的100元人民幣6瓶的「藥酒」。

報道指，實際上這種騙局早在十多年前就已經於全國各地出現，套路大同小異。有醫生解釋，其實雞腿並沒有斷，只是商販把雞腿關節弄脫臼了，跟人的關節錯位再接好差不多是一個道理，與藥水沒有任何關係。