廣西上林突發山洪泥流淹沒露營聖地　工作人員：大家快逃

內地廣西上林風景優美，不僅擁有迷人的喀斯特地貌景觀，也是露營聖地。14日下午因連日降雨突然爆發山洪，事發當時竟還有遊客在戲水，當地志工為提醒民眾趕快撤離，還拿出鑼瘋狂地敲打，所幸因反應及時，沒有造成人員傷亡。

未造成人命傷亡

綜合陸媒報道，有目擊者在網路上表示，事發時有不少遊客在河道旁露營，當地連日降雨，當天也下起了雨，雖然雨量不大，但不到一分鐘便突然爆發山洪，露營地迅速地被滾滾泥流淹沒，令人措手不及，遊客們在看到水位上漲後，趕緊涉水撤離。然而，卻有遊客不顧情況危險，仍在河道旁戲水、撿拾被沖走的露營道具。經過志工不斷地敲鑼提醒後，才不情願撤離。網傳畫面顯示，溪流水位暴漲，滾滾泥流翻騰，令人看得膽顫心驚。好在志工的預警及時，雖然山洪來得快速，但事件未造成任何人員傷亡。

近來內地天災頻傳，陝西西安喂子坪村11日下午因暴雨發生土石流，據官方公布消息，至少已造成21人死亡，6人失聯。另據《新華社》報導，就在廣西上林山洪爆發的同一天，湖北宜昌興山平瓦公路，14日晚間一處山坡突然岩石崩塌，砸中一輛經過的的7人座廂型車，車輛嚴重損毀，車上7人皆罹難。

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