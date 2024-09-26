廣西化糞池管道爆裂　噴出10米高「金泉」震撼洗車(有片)

廣西省南寧市一處施工道路周二(24日)上午發生爆炸意外，路面上一輛挖土機當場被炸翻，所幸並未造成傷亡事故。當局證實，該起事故為「化糞池管線破裂」釀災。網上有影片顯示，管道爆裂一刻，10米高黃色污水畫面震撼，附近人和物，以及行經車輛遭受「金泉」洗禮，幾乎無一倖免。

綜合《大皖新聞》等內地媒體報道，意外發生於24日上午近11時，位於南寧市高新區秀廂大道上的一個施工現場突然傳出爆炸巨響，地面噴出逾10米高的土黃色污水，不僅施工的挖土機被爆炸威力推翻，就連一旁的轎車玻璃也被震碎，路過的駕駛全都嚇壞紛紛緊急煞車，有繼續行駛的汽車均遭「金泉」洗禮，災情相當慘烈。有汽車行車攝錄機拍攝到駛經期間，大量黃色物體灑落，覆蓋整幅擋風玻璃。