廣西南寧樓按年齡限制延至80歲 網民：還完房貸進棺材？

廣西《南國早報》報道，廣西南寧多個樓盤近日對外宣稱，住宅按揭貸款年齡限制「可延長至80歲」。報道引述當地多間銀行指「確有其事」，部分銀行已自去年12月底開始執行這項政策。當地一名年近60歲的睇樓人士直言，這項新政令他「有些心動」，可申請至少20年期限的住宅按揭。

南寧樓按新政 50歲都可以借足30年

報道引述中信銀行南寧分行個人貸款部工作人員表示，該行已於本月10日下發通知，正式將個人住房按揭貸款借款人的年齡期限，從原先的70歲調整至80歲，即使是年滿50歲的買樓人士，只要符合貸款條件，均可按最高30年期限申請樓按。南寧市內某銀行更透露，該行去年12月30日已執行這項政策：住房按揭貸款借款人年齡期限，與貸款期限的總和不得超過80年。

報道又指，大唐地產、龍光地產、銀光地產、綠地集團等多家房企的相關行銷負責人亦表示，已知悉這項政策；個別房企表示「已在跟進」，近期旗下多個主打樓盤將與合作銀行推出類似貸款政策。

南寧相關銀行：新政預熱中 未正式推出

不過，「紅星新聞」隨後向中信銀行南寧某支行查詢，對方回應稱，這項新政策「還在預熱階段，沒有正式推出」。

網民都不太歡迎這種「長命貸」，反問「值得嗎？」、「為了套房奮鬥到80歲？」、「這就是傳說中的千秋萬貸嗎？還完房貸進棺材？南寧銀行為了放貸已經富到這個地步了？」有網民則揶揄這是「父貸子還」，稱「當你老了，頭髮白了，卻還要還房貸」、「80年不夠，一房應該傳三代」、「我家沒有皇位要傳，有個房貸要傳。不還完房貸，不准下葬」、「老人以及他們的子孫錢包都考慮到了」，又認為「不如直接還墓地的貸款，比較實用」、「如果是要到還貸80歲，我選擇一輩子租房」。

