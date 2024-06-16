廣西婦落巴士時買餸車被門夾住　遭拖行輾壓身亡

廣西柳州日前發生一宗巴士事故，一名老婦人在下車時，買餸車被車門夾住，司機未察覺逕自啟動車輛，導致老婦人倒地慘遭拖行輾壓，緊急送醫仍因傷重不治。

巴士監視器影片顯示，一名老婦人拿着菜籃車下巴士，當老人身體走出車門外時，買餸車還在車門處，但此時車門隨即關閉，老人的手和買餸車也被車門夾住。此時，巴士非但沒有重啟車門，竟開動行駛導致老人摔倒，最終消失在畫面上。

網民：涉嫌過失致人死亡罪

有網傳消息稱，老人倒地後手腳遭車後輪碾壓，導致嚴重受傷不治。相關30秒影片曝光，引發網友群情激憤「司機都不用看後視鏡（倒後鏡）就走的嗎」、「司機涉嫌過失致人死亡罪」、「不按規範行車，牢底坐穿」。

據悉，事故發生在12日中午12時許，涉事18號巴士屬於柳州恒達巴士股份有限公司，《大皖新聞》記者13日上午聯繫該公司黨群工作部工作人員告訴記者，老人跌地後，巴士公司聯繫醫院將老人送醫。對於老人是否遭遇車輪碾壓，該工作人員稱，這件事還在處理中，有些事情還沒有下定論，具體資訊不方便透露。