廣西海水浴場驚傳「不明魚類」咬傷人 多位遊客鮮血淋漓送醫

記者陳怡伶／綜合報導 天氣炎熱，不少人都會到海灘戲水消暑。大陸廣西北海僑港浴場昨日(16日)卻傳出有遊客玩水時，被不明魚類或生物咬傷，導致多人流血送醫。工作人員透過廣播呼籲遊客立即上岸，趕緊撤離，官方目前亦已暫停該區域所有水上活動。

海灘暫停所有水上活動 據陸媒《沸點視頻》報道，廣西北海市銀海區僑港海水浴場發布通告，昨日下午有遊客在僑港浴場落水時，疑似被不明魚類咬傷，具體原因正在調查當中，為了確保遊客人身安全，現暫停僑港浴場的一切水上活動。 根據網上流傳畫面可見，海邊廣播不斷提醒，「海裡突發不明物種傷人事件，為了你的安全，請所有遊客立即上岸」，現場還有很多人站在岸邊圍觀。當地某醫院亦有很多傷者正接受治療，大部分傷者的腳部均鮮血淋漓，傷勢頗為嚴重。