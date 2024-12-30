廣西清潔工被欠薪數月 70人集體罷工 通街垃圾無人清理

網傳影片中，放眼望去，廣西南寧大街盡是果皮、塑膠袋，甚至還有大量落葉斷枝，街頭猶如颱風過境般，看得人搖頭。拍攝者稱當地一條街道上垃圾遍地，沒有人清掃，是因為環衛工人（即清潔工）幾個月收不到工資，停工兩天了。

廣西南寧傳出因外包廠商積欠好幾個月薪水，導致近70名清潔工集體罷工，兩天下來，大街小巷滿是垃圾無人清理畫面曝光，引發網友熱議。

網民︰不是欠薪第一天就應該停工嗎？

相關消息曝光，讓不少網友憤憤不平，痛批「環衛工賺的是血汗錢，而且又不多，每月2千左右。還欠薪幾個月，無恥至極」、「怎麼都欠了幾個月才停工？不是第一天就應該停工嗎」、「挖路才有錢，掃地哪有錢」、「外包貓膩，多少人回扣，最後那點破工資居然付不出」。

據《都市現場》報道，上述街道位於廣西南寧的龍騰市場，記者在12月27日聯繫上廣西南寧賓陽縣黎塘鎮環境衛生管理站，一位副站長證實此事，「確實是拖欠了幾個月工資，因為承包公司那邊也沒有拿到錢，所以沒有錢發給工人們」，但不清楚為何承包公司沒拿到錢。據瞭解，該網站共計有6、70名清潔工，目前已道德勸說部分人員，先應緊急清掃道路。