廣西清潔工被欠薪數月 70人集體罷工 通街垃圾無人清理

廣西南寧傳出因外包廠商積欠好幾個月薪水，導致近70名清潔工集體罷工，兩天下來，大街小巷滿是垃圾無人清理畫面曝光，引發網友熱議。
網傳影片中，放眼望去，廣西南寧大街盡是果皮、塑膠袋，甚至還有大量落葉斷枝，街頭猶如颱風過境般，看得人搖頭。拍攝者稱當地一條街道上垃圾遍地，沒有人清掃，是因為環衛工人（即清潔工）幾個月收不到工資，停工兩天了。
網民︰不是欠薪第一天就應該停工嗎？
相關消息曝光，讓不少網友憤憤不平，痛批「環衛工賺的是血汗錢，而且又不多，每月2千左右。還欠薪幾個月，無恥至極」、「怎麼都欠了幾個月才停工？不是第一天就應該停工嗎」、「挖路才有錢，掃地哪有錢」、「外包貓膩，多少人回扣，最後那點破工資居然付不出」。
據《都市現場》報道，上述街道位於廣西南寧的龍騰市場，記者在12月27日聯繫上廣西南寧賓陽縣黎塘鎮環境衛生管理站，一位副站長證實此事，「確實是拖欠了幾個月工資，因為承包公司那邊也沒有拿到錢，所以沒有錢發給工人們」，但不清楚為何承包公司沒拿到錢。據瞭解，該網站共計有6、70名清潔工，目前已道德勸說部分人員，先應緊急清掃道路。
承包合同金額 3年約1790萬
進一步查詢廣西政府採購網發現，2022年賓陽縣黎塘鎮人民政府曾對黎塘鎮轄區城市道路清掃保潔服務進行承包，供應商為廣東眾望環境科技有限公司。
外包合同顯示，該服務外包三年的合同總金額為1,684萬元人民幣（約1,790萬港元），專案無預付款，按平均後費用，每個月由鎮財政將承包經費中月的平均數撥給鎮綜合行政執法局，再按考核情況結果，每月25日前支付上月承包經費給承包方。合同中也寫明，清掃保潔員的聘用和工資分配由承包公司具有自主支配權。
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