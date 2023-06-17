廣西狗狗見男子準備從橋上躍下　猛吠阻止不成飛奔跳水「救人」（有片）

記者陳怡伶／綜合報道

近日，內地瘋傳一段影片，一隻狗狗看到有男子要從橋上跳河，便拼命喊叫，彷彿是透過牠的叫聲在說「危險！不要跳」，沒想到眼前的男子還是縱身一躍墜入水中，目睹這一幕的狗狗立馬衝上前跳進水裏救人，儘管事後才知道是誤會一場，男子並沒有要輕生，但狗狗熱心助人的暖舉還是感動了不少網友。

《重慶廣電-第一眼》報道，廣西桂林一名男子日前因為天氣熱，站在橋上想要跳進河裏消暑，結果被一旁女性友人飼養的狗狗以為自己要輕生，緊張的狗狗不斷對男子瘋狂吠叫，就像是在說「危險！不要跳」，不停地吠叫想阻止男子，眼見男子直接跳進水裏，狗狗立刻掙脫主人的牽繩，二話不說跳進河裏拯救男子，讓男子相當哭笑不得。