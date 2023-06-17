熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
中國
2023-06-17 17:00:36

廣西狗狗見男子準備從橋上躍下　猛吠阻止不成飛奔跳水「救人」（有片）

分享：

一隻狗狗看到有人要從橋上跳河，拼命喊叫阻止。（圖／翻攝微博@重慶廣電-第一眼）

記者陳怡伶／綜合報道

近日，內地瘋傳一段影片，一隻狗狗看到有男子要從橋上跳河，便拼命喊叫，彷彿是透過牠的叫聲在說「危險！不要跳」，沒想到眼前的男子還是縱身一躍墜入水中，目睹這一幕的狗狗立馬衝上前跳進水裏救人，儘管事後才知道是誤會一場，男子並沒有要輕生，但狗狗熱心助人的暖舉還是感動了不少網友。

《重慶廣電-第一眼》報道，廣西桂林一名男子日前因為天氣熱，站在橋上想要跳進河裏消暑，結果被一旁女性友人飼養的狗狗以為自己要輕生，緊張的狗狗不斷對男子瘋狂吠叫，就像是在說「危險！不要跳」，不停地吠叫想阻止男子，眼見男子直接跳進水裏，狗狗立刻掙脫主人的牽繩，二話不說跳進河裏拯救男子，讓男子相當哭笑不得。

狗狗看到男子直接跳進水裏，立刻掙脫主人的牽繩，二話不說跳進河裏拯救男子。（圖／翻攝微博@重慶廣電-第一眼）

狗狗誤以為男子想要跳河

狗狗的女飼主表示，她的愛犬今年3歲，是相當忠心的孩子。至於從橋上跳下去的男子是她朋友，只和狗狗見過兩面，狗狗誤以為男子想要跳河才會這麼激動，對於狗狗立刻跳水救人的精神十分感動。飼主表示，希望能讓大家認識狗狗的好所以把這段影片上傳網絡。

忠犬救人的影片在網上瘋傳，許多網民也被狗狗的行為感動到，留言表示「雖然是誤判，但狗狗真的好忠心」、「真是隻熱心腸的狗狗」、「這隻狗好有靈性」、「給毛孩急得都要說出話來了」。不過也有網友提醒，男子跳河的行為相當危險，到戶外遊玩的時候就算是野溪沁涼消暑，也不要隨便亂跳水，否則要是出意外後果不堪設想。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受