廣西私立中學學生須憑「通行證」上廁所　校方：防晚間自習借尿遁

學生上廁所得帶通行證？這奇葩規定出現在廣東陽江一所中學，校方表示為了防止學生在晚間自習時藉機「尿遁」，才研擬出此一對策，不料實施沒幾天就引發爭議，現已終止該作法。
每班1張僅可供1位學生使用
網傳照片顯示，該「洗手間通行證」右下方蓋有「陽江市一問中學學生處」紅色印章，上面註明「本通行證每班1張，僅可同時1位學生上洗手間使用」。學生使用完畢之後，要及時歸還班級，最終解釋權歸陽江市一問中學所有。
綜合內媒報道，陽江一問中學副校長張勇向記者證實此一規定：「洗手間通行證並非限制學生如廁，只要學生有需要，我們都會發放。」
校方：已意識到存不妥之處
另有工作人員表示，通行證只限於晚間自習時使用，為避免學生三五個人一起去廁所：「有的學生晚自習出去上廁所，人就不見了。值日老師或學校領導巡邏的時候發現這個問題，我們出於管理的考慮，作出了相關要求」。
據悉，該校於2014年開辦，是一所12年一貫制私立學校，目前一校兩區，分小學部、中學部和國際部，是粵西地區高端民辦寄宿制學校之一。學校於22日開始在高三兩個班級的晚間自習課試行通行證，26日上午，學校對外表示，已意識到其中存在不妥之處，並於第一時間整改，並叫停「上洗手間需帶通行證」作法。
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