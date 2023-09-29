廣西私立中學學生須憑「通行證」上廁所 校方：防晚間自習借尿遁

學生上廁所得帶通行證？這奇葩規定出現在廣東陽江一所中學，校方表示為了防止學生在晚間自習時藉機「尿遁」，才研擬出此一對策，不料實施沒幾天就引發爭議，現已終止該作法。

每班1張僅可供1位學生使用

網傳照片顯示，該「洗手間通行證」右下方蓋有「陽江市一問中學學生處」紅色印章，上面註明「本通行證每班1張，僅可同時1位學生上洗手間使用」。學生使用完畢之後，要及時歸還班級，最終解釋權歸陽江市一問中學所有。

綜合內媒報道，陽江一問中學副校長張勇向記者證實此一規定：「洗手間通行證並非限制學生如廁，只要學生有需要，我們都會發放。」