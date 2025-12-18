廣西精神分裂男射殺六旬夫婦　二審撤緩刑改判立即處決

廣西來賓市「男子改裝射釘槍射殺鄰居夫婦」案於17日二審宣判，法院判決被告人何某乖犯故意殺人罪、非法製造槍枝罪，數罪併罰，死刑立即執行。被害人的兒媳梁女士表示，對判決結果非常滿意，將會把這個消息帶到公婆墳前告慰在天之靈。

稱「作法擺陣」致噩夢失眠

《紅星新聞》17日報道，案件發生於2023年12月4日，當時26歲的村民何某乖攜帶兩枝改裝射釘槍進入鄰居家中，將年過六旬的鄰居夫婦何某本、黃某玉槍擊殺害。根據一審判決書，何某乖供稱行兇原因是認為鄰居夫婦「作法擺陣」害他，導致他做噩夢失眠。然而何某乖的父親等村民在證言中表示，何某乖和被害夫婦平日沒有矛盾，多名村民也作證被害的何某本夫婦並沒有所謂的「作法擺陣」。