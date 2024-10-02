廣西電動車自動瘋狂倒車至電力耗盡　網民：脾氣挺倔(有片)

廣西賀州有網民日前上載影片，指一輛未上牌小電動車在無人駕駛下，自動鎖上並不停倒車撞上路邊綠化帶土堆，車輪在地上不停摩擦，直至電量耗盡了車才停了下來。引發網民議論。
綜合《星視頻》等內地媒體報道，有網民於上周日(9月29日)分享影片，有目擊著指，一輛未上牌小電動車，疑似在車主落車時忘記取出車匙，關門後電動車就自動鎖上，車上還入了「後波」。網上影片顯示，白色電動車車上無人，倒車撞上路邊綠化帶土堆，但未有停車，疑似車主想打開車門卻打不開，只好在一旁看著電動車一直倒車，車輪在地上不停摩擦，反應尷尬；電動車最終在一個多小時後，電量耗盡才停下來，後來汽車經鎖商工作人員到場處理，指汽車沒多大的問題，就保險杠和兩條輪胎損壞。但目擊者指，如果當時入的是「D波/1波」，後果將不堪設想。
有網民質疑涉事車輛有明顯嚴重缺陷
影片曝光後，隨即引來網民議論，不少網民都被畫面逗笑：「小東西脾氣挺倔」、「放電模式已開啟」、「這小車上輩子一定是個推土機」，但有網民關注這電動車在車匙未取出，並在入了「後波」的情況下，竟自動鎖車的問題：「明顯是設計的嚴重缺陷」、「這不應該是程序設計有問題嗎？鑰匙在車上，怎麽讓車門鎖死呢」，有網民認為：「電車需要完善啊，電車出事故的太多了」。