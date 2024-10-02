廣西電動車自動瘋狂倒車至電力耗盡　網民：脾氣挺倔(有片)

廣西賀州有網民日前上載影片，指一輛未上牌小電動車在無人駕駛下，自動鎖上並不停倒車撞上路邊綠化帶土堆，車輪在地上不停摩擦，直至電量耗盡了車才停了下來。引發網民議論。

綜合《星視頻》等內地媒體報道，有網民於上周日(9月29日)分享影片，有目擊著指，一輛未上牌小電動車，疑似在車主落車時忘記取出車匙，關門後電動車就自動鎖上，車上還入了「後波」。網上影片顯示，白色電動車車上無人，倒車撞上路邊綠化帶土堆，但未有停車，疑似車主想打開車門卻打不開，只好在一旁看著電動車一直倒車，車輪在地上不停摩擦，反應尷尬；電動車最終在一個多小時後，電量耗盡才停下來，後來汽車經鎖商工作人員到場處理，指汽車沒多大的問題，就保險杠和兩條輪胎損壞。但目擊者指，如果當時入的是「D波/1波」，後果將不堪設想。